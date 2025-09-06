Готовлю полчаса — хватает на месяц! Домашний мармелад с яблоками и корицей

Настоящее лакомство для тех, кто ценит домашний уют и натуральный вкус! Этот ароматный мармелад с яблочной кислинкой и тёплым шармом корицы станет вашим любимым десертом к чаю и душевным подарком близким.

Очистите и нарежьте кубиками 1 кг яблок, удалите сердцевины. Залейте фрукты 100 мл воды и тушите под крышкой до мягкости около 20 минут. Протрите яблоки через сито или измельчите блендером. В получившееся пюре добавьте 500 г сахара, сок половины лимона и 1 ч. л. молотой корицы. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, 40–50 минут до загустения и отделения от дна. Готовность проверьте каплей на блюдце — она не должна растекаться. Разлейте горячую массу по силиконовым формам или выложите на противень, застеленный пергаментом, слоем 2 см. Оставьте при комнатной температуре на 24 часа до полного застывания. Нарежьте пласт кубиками и обваляйте в сахарной пудре. Храните в сухой банке — этот мармелад не портится неделями!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.