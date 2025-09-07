Маринованные черри с луком — готовятся за минуты! Вкуснейшая закуска

Маринованные черри с луком — готовятся за минуты! Вкуснейшая закуска

Маринованные черри с луком — готовятся за минуты! Вкуснейшая закуска! Эти маринованные черри взрывают вкусовые рецепторы своим ярким сочетанием сладости, кислоты и пряной свежести. Идеальная низкокалорийная закуска, которая преобразит любое основное блюдо — от ароматного шашлыка до простой жареной картошки. Готовятся за минуты, а результат впечатляет даже гурманов.

Ингредиенты

Помидоры черри — 250 г

Лук красный — 1 шт.

Петрушка свежая — 1 пучок

Чеснок — 3 зубчика

Уксус рисовый — 14 г

Масло оливковое — 1 ст. л.

Сахар — 1 грамм (щепотка)

Соль — 3 грамма (щепотка)

Приготовление

Помидоры черри тщательно моют и разрезают пополам. Красный лук очищают и нарезают тонкими полукольцами, чеснок измельчают ножом или пропускают через пресс, а свежую зелень мелко рубят. Все подготовленные ингредиенты перекладывают в глубокую миску, добавляют рисовый уксус, оливковое масло, соль и сахар. Аккуратно перемешивают ложкой или руками, стараясь не помять томаты. Миску накрывают пищевой пленкой или крышкой и убирают в холодильник для маринования минимум на 6–8 часов, а лучше на ночь: за это время овощи пустят сок и пропитаются ароматами маринада. Подают закуску охлажденной, поливая образовавшимся ароматным рассолом.

Ранее мы готовили салат «Аристократ» с крабовыми палочками! Слоеная закуска понравится всем.