07 сентября 2025 в 05:00

Маринованные черри с луком — готовятся за минуты! Вкуснейшая закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные черри с луком — готовятся за минуты! Вкуснейшая закуска! Эти маринованные черри взрывают вкусовые рецепторы своим ярким сочетанием сладости, кислоты и пряной свежести. Идеальная низкокалорийная закуска, которая преобразит любое основное блюдо — от ароматного шашлыка до простой жареной картошки. Готовятся за минуты, а результат впечатляет даже гурманов.

Ингредиенты

  • Помидоры черри — 250 г
  • Лук красный — 1 шт.
  • Петрушка свежая — 1 пучок
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Уксус рисовый — 14 г
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 грамм (щепотка)
  • Соль — 3 грамма (щепотка)

Приготовление

  1. Помидоры черри тщательно моют и разрезают пополам. Красный лук очищают и нарезают тонкими полукольцами, чеснок измельчают ножом или пропускают через пресс, а свежую зелень мелко рубят. Все подготовленные ингредиенты перекладывают в глубокую миску, добавляют рисовый уксус, оливковое масло, соль и сахар.
  2. Аккуратно перемешивают ложкой или руками, стараясь не помять томаты. Миску накрывают пищевой пленкой или крышкой и убирают в холодильник для маринования минимум на 6–8 часов, а лучше на ночь: за это время овощи пустят сок и пропитаются ароматами маринада. Подают закуску охлажденной, поливая образовавшимся ароматным рассолом.

Ранее мы готовили салат «Аристократ» с крабовыми палочками! Слоеная закуска понравится всем.

помидоры
черри
закуска
лук
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
