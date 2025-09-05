Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 12:18

Маринованные грибы «Пикантные»

Маринованные грибы «Пикантные» Маринованные грибы «Пикантные» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт поражает своим ярким и острым вкусом. Подготовьте килограмм отборных грибов, промойте и отварите в течение пятнадцати минут, не забывая удалять пену. Слейте воду. Для пряного маринада смешайте в кастрюле литр воды, 120 миллилитров уксуса, 2,5 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара. Добавьте специи: 1 чайную ложку семян горчицы, 1 чайную ложку кориандра, несколько горошин черного перца. Доведите до кипения, опустите грибы и варите 7 минут. На дно предварительно простерилизованных банок положите одну крупную луковицу, нарезанную тонкими кольцами, и 50 граммов свежего тертого хрена. Наполните банки грибами, залейте кипящим маринадом и закройте герметичными крышками. Укутайте заготовки в тепло на сутки для медленного остывания, что сделает вкус еще более насыщенным.

рецепты
грибы
маринад
домашние заготовки
зима
Оксана Головина
О. Головина
