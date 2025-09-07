Всего 15 минут — и обалденный завтрак на столе: готовим сырную вкуснятину

Ароматные сырные лепешки — это быстрый и сытный вариант завтрака, который готовится всего за 15 минут. Нежное тесто на кефире с большим количеством сыра и свежей зеленью создает идеальное сочетание хрустящей корочки и мягкой серединки. Это блюдо станет отличным решением для тех, кто ценит вкусную и простую в приготовлении еду.

500 мл кефира слегка подогревают, добавляют 2 яйца, 1 ч. л. соли и 2 ч. л. сахара. Перемешивают до однородности. Всыпают 300 г муки с 1 ч. л. соды, тщательно вымешивают тесто. Добавляют 250 г тертого сыра и мелко нарезанную зелень по вкусу. Жарят на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подают горячими со сметаной или свежими овощами.

