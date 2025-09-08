ПП-пицца на 150 ккал за 7 минут: вкуснятина с грушей и голубым сыром

ПП-пицца на лаваше с грушей и голубым сыром — это гастрономический шедевр для тех, кто следит за фигурой. Вкус сочетает хрустящую основу, сладость запеченной груши и пикантность сыра. Готовится всего за 7 минут.

Для приготовления возьмите 1 лист лаваша, смажьте его 1 ст. л. томатного соуса без сахара. Выложите тонкие дольки 1 спелой груши, посыпьте 30 г раскрошенного голубого сыра (например, дорблю) и 20 г тертой моцареллы для тягучести. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 7 минут до расплавления сыра.

Готовую пиццу украсьте горстью свежей руколы и сбрызните бальзамическим кремом. Эта вкуснятина с грушей и голубым сыром содержит всего 150 ккал на порцию, богата клетчаткой и белком.

