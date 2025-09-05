Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 07:00

Пиццу из кабачка обожает вся семья! Некалорийный вариант с вкусной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пиццу из кабачка обожает вся семья! Некалорийный вариант с вкусной начинкой! Нежная низкокалорийная альтернатива классической пицце. Основа из кабачка получается сочной и ароматной.

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 крупный (400 г)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Рисовая мука — 50 г
  • Творожный сыр с зеленью — 2 ч. л.
  • Ветчина — 100 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Сыр — 150 г
  • Кетчуп — 2 ст. л.
  • Сушёный чеснок — 0,5 ч. л.
  • Соль, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачок натереть, посолить и оставить на 10 минут. Тщательно отжать сок. Смешать с яйцом, мукой и специями. Выложить на противень, запекать 10–15 минут при 200 °C.
  2. Смешать творожный сыр с кетчупом для соуса. На готовую основу нанести соус, выложить помидор, ветчину и сыр. Запекать ещё 10 минут до расплавления сыра.

Ранее мы готовили мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина.

пицца
похудение
кабачки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
