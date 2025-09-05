Пиццу из кабачка обожает вся семья! Некалорийный вариант с вкусной начинкой

Пиццу из кабачка обожает вся семья! Некалорийный вариант с вкусной начинкой! Нежная низкокалорийная альтернатива классической пицце. Основа из кабачка получается сочной и ароматной.

Ингредиенты

Кабачок — 1 крупный (400 г)

Яйцо — 1 шт.

Рисовая мука — 50 г

Творожный сыр с зеленью — 2 ч. л.

Ветчина — 100 г

Помидор — 1 шт.

Сыр — 150 г

Кетчуп — 2 ст. л.

Сушёный чеснок — 0,5 ч. л.

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

Кабачок натереть, посолить и оставить на 10 минут. Тщательно отжать сок. Смешать с яйцом, мукой и специями. Выложить на противень, запекать 10–15 минут при 200 °C. Смешать творожный сыр с кетчупом для соуса. На готовую основу нанести соус, выложить помидор, ветчину и сыр. Запекать ещё 10 минут до расплавления сыра.

