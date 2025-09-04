Шоколадно-творожная запеканка с черносливом! Вкусняшка для похудения! Идеальный десерт для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусностей! Нежная творожная основа с насыщенным шоколадным слоем и сладким черносливом — настоящее наслаждение без чувства вины.

Ингредиенты (на шесть порций)

Творог 2% — 360 г

Творожный сыр — 140 г

Яйца — 2 шт. (110 г)

Какао-порошок — 15 г

Кукурузный крахмал — 20 г

Чернослив — 40 г

Сахарозаменитель — 10 г

Приготовление

В чашу блендера добавьте творог, творожный сыр, яйца и сахарозаменитель. Взбейте до однородной кремообразной массы. Отлейте 200 г смеси в отдельную миску, добавьте какао и мелко нарезанный чернослив. В оставшуюся часть введите крахмал и снова взбейте. В силиконовую форму или форму, застеленную пергаментом, выкладывайте массы в произвольном порядке, создавая мраморный эффект. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут до легкой румяности.

