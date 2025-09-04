Саммит ШОС — 2025
Шоколадно-творожная запеканка с черносливом — вкусняшка для похудения

Шоколадно-творожная запеканка с черносливом! Вкусняшка для похудения! Идеальный десерт для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусностей! Нежная творожная основа с насыщенным шоколадным слоем и сладким черносливом — настоящее наслаждение без чувства вины.

Ингредиенты (на шесть порций)

  • Творог 2% — 360 г
  • Творожный сыр — 140 г
  • Яйца — 2 шт. (110 г)
  • Какао-порошок — 15 г
  • Кукурузный крахмал — 20 г
  • Чернослив — 40 г
  • Сахарозаменитель — 10 г

Приготовление

  1. В чашу блендера добавьте творог, творожный сыр, яйца и сахарозаменитель. Взбейте до однородной кремообразной массы. Отлейте 200 г смеси в отдельную миску, добавьте какао и мелко нарезанный чернослив. В оставшуюся часть введите крахмал и снова взбейте.
  2. В силиконовую форму или форму, застеленную пергаментом, выкладывайте массы в произвольном порядке, создавая мраморный эффект. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут до легкой румяности.

Ранее мы готовили запеканку из тертой картошки с сыром и чесноком. Когда лень жарить драники!

