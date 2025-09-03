Смешайте 3 ингредиента и получите завтрак за 5 минут: творожная вкусняшка

Смешайте 3 ингредиента и получите завтрак за 5 минут: творожная вкусняшка! Это нежное суфле станет вашим любимым полезным десертом! Готовится в микроволновке, содержит минимум калорий, но дарит максимум удовольствия.

Ингредиенты (2 порции)

Творог мягкий 0% — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Яблоко — 1 шт. (среднее)

Корица — 1/2 ч. л.

Изюм (по желанию) — 1 ст. л.

Приготовление

Яблоко очистите от кожуры и натрите на мелкой тёрке. Смешайте с творогом и яйцом до однородной массы. Если используете изюм, предварительно замочите его в горячей воде на 5 минут. Разделите массу на 2 порционные чаши, подходящие для микроволновки. Готовьте на максимальной мощности 5 минут (2,5 минуты — затем проверьте). Готовое суфле посыпьте корицей.

