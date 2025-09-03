Саммит ШОС — 2025
Смешайте 3 ингредиента и получите завтрак за 5 минут: творожная вкусняшка

Смешайте 3 ингредиента и получите завтрак за 5 минут: творожная вкусняшка! Это нежное суфле станет вашим любимым полезным десертом! Готовится в микроволновке, содержит минимум калорий, но дарит максимум удовольствия.

Ингредиенты (2 порции)

  • Творог мягкий 0% — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Яблоко — 1 шт. (среднее)
  • Корица — 1/2 ч. л.
  • Изюм (по желанию) — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Яблоко очистите от кожуры и натрите на мелкой тёрке. Смешайте с творогом и яйцом до однородной массы. Если используете изюм, предварительно замочите его в горячей воде на 5 минут.
  2. Разделите массу на 2 порционные чаши, подходящие для микроволновки. Готовьте на максимальной мощности 5 минут (2,5 минуты — затем проверьте). Готовое суфле посыпьте корицей.

Ранее мы готовили помидорную яичницу, или Шакшуку по всем правилам! Обалденный завтрак за 15 минут.

творог
суфле
кексы
запеканка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
