08 октября 2025 в 15:00

На замес этих кексов уходит 7 минут: печем обалденные творожные маффины с любой начинкой

Ищете быстрый и беспроигрышный рецепт к чаю? На замес этих кексов уходит 7 минут: печем обалденные творожные маффины с любой начинкой. Простые ингредиенты, знакомые вкусы и минимум усилий. Ароматные, мягкие и очень влажные, они станут вашим любимым лакомством, которое готовится буквально за минуты.

Ингредиенты

  • Творог — 300 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель — 7 г
  • Соль — щепотка
  • Сахарная пудра — для украшения

Приготовление

  1. Разомните творог, добавьте яйца, оба вида сахара, щепотку соли и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно замесите тесто.
  2. По желанию добавьте изюм или шоколад. Разложите тесто по формочкам и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 35-40 минут до золотистого цвета. Готовые кексы остудите и украсьте сахарной пудрой.

Ранее мы готовили апельсиновый кекс с медом. Нехитрые ингредиенты, а вкус как в лучшей кофейне.

