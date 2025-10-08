На замес этих кексов уходит 7 минут: печем обалденные творожные маффины с любой начинкой

Ищете быстрый и беспроигрышный рецепт к чаю? На замес этих кексов уходит 7 минут: печем обалденные творожные маффины с любой начинкой. Простые ингредиенты, знакомые вкусы и минимум усилий. Ароматные, мягкие и очень влажные, они станут вашим любимым лакомством, которое готовится буквально за минуты.

Ингредиенты

Творог — 300 г

Яйца — 4 шт.

Сахар — 120 г

Ванильный сахар — 10 г

Сливочное масло — 100 г

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 7 г

Соль — щепотка

Сахарная пудра — для украшения

Приготовление

Разомните творог, добавьте яйца, оба вида сахара, щепотку соли и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно замесите тесто. По желанию добавьте изюм или шоколад. Разложите тесто по формочкам и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 35-40 минут до золотистого цвета. Готовые кексы остудите и украсьте сахарной пудрой.

