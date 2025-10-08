Ищете быстрый и беспроигрышный рецепт к чаю? На замес этих кексов уходит 7 минут: печем обалденные творожные маффины с любой начинкой. Простые ингредиенты, знакомые вкусы и минимум усилий. Ароматные, мягкие и очень влажные, они станут вашим любимым лакомством, которое готовится буквально за минуты.
Ингредиенты
- Творог — 300 г
- Яйца — 4 шт.
- Сахар — 120 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Сливочное масло — 100 г
- Мука — 200 г
- Разрыхлитель — 7 г
- Соль — щепотка
- Сахарная пудра — для украшения
Приготовление
- Разомните творог, добавьте яйца, оба вида сахара, щепотку соли и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно замесите тесто.
- По желанию добавьте изюм или шоколад. Разложите тесто по формочкам и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 35-40 минут до золотистого цвета. Готовые кексы остудите и украсьте сахарной пудрой.
