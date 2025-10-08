Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 08:00

Апельсиновый кекс с медом: нехитрые ингредиенты, а вкус как в лучшей кофейне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Апельсиновый кекс с медом: нехитрые ингредиенты, а вкус как в лучшей кофейне. Этот солнечный десерт наполнит ваш дом незабываемым цитрусовым ароматом и создаст атмосферу уюта! Нежный, влажный кекс с ярким апельсиновым вкусом станет идеальным дополнением к вечернему чаепитию.

Ингредиенты

  • Апельсины — 300 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 180 г
  • Масло растительное — 50 мл
  • Мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Соль — щепотка
  • Апельсиновый сок — 150 мл
  • Мед — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Снимите цедру с двух плодов, затем очистите их от белых пленок. Один апельсин вместе с кожурой (предварительно удалив косточки) измельчите в блендере до однородной консистенции. В отдельной миске просейте муку, добавьте разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли. В объемной чаше взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы, затем тонкой струйкой влейте растительное масло, продолжая взбивать. Добавьте апельсиновую массу и аккуратно перемешайте. Постепенно вводите сухие ингредиенты, замешивая однородное тесто без комочков.
  2. Перелейте тесто в заранее подготовленную форму, смазанную маслом и присыпанную мукой, и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 50 минут до золотистого цвета — проверяйте готовность деревянной шпажкой. Для создания особой сочности приготовьте пропитку: смешайте свежевыжатый апельсиновый сок с медом. Готовый горячий кекс равномерно проколите зубочисткой и полейте ароматной смесью.

Ранее мы готовили творожный кекс как в кондитерской! Вкусная классика вне моды и времени.

