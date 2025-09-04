Куриные грудки в сливочно-сырном соусе: таких сочных вы не пробовали! Это блюдо станет вашим любимым способом приготовить сочную куриную грудку! Нежное мясо в ароматном сливочном соусе с пикантной горчицей и расплавленным сыром — просто, вкусно и элегантно.
Ингредиенты (на 2 порции)
- Куриные грудки — 2 шт. (разрезать вдоль на 4 тонких филе)
- Сливки 10% — 200 мл
- Вода — 100 мл
- Крахмал картофельный — 1 ст. л.
- Горчица дижонская — 1 ст. л.
- Сыр твёрдый — 60 г
- Помидоры черри — 12 шт.
- Зелень (лук, петрушка, укроп) — 1/2 пучка
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Куриные филе слегка отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте на разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Влейте воду и сливки, добавьте горчицу, доведите до лёгкого кипения. Крахмал разведите в 30 мл холодной воды, введите в соус, постоянно помешивая. Добавьте половину тёртого сыра и готовьте 2–3 минуты до загустения.
- Выложите в соус помидоры черри (целиком или разрезанные пополам), посыпьте оставшимся сыром и зеленью. Накройте крышкой и потомите на минимальном огне ещё 3–4 минуты.
Ранее мы готовили куриную грудку «Рататуй» с кабачком! Сочность и аромат в каждом кусочке.