04 сентября 2025 в 10:00

Куриные грудки в сливочно-сырном соусе: таких сочных вы не пробовали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные грудки в сливочно-сырном соусе: таких сочных вы не пробовали! Это блюдо станет вашим любимым способом приготовить сочную куриную грудку! Нежное мясо в ароматном сливочном соусе с пикантной горчицей и расплавленным сыром — просто, вкусно и элегантно.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Куриные грудки — 2 шт. (разрезать вдоль на 4 тонких филе)
  • Сливки 10% — 200 мл
  • Вода — 100 мл
  • Крахмал картофельный — 1 ст. л.
  • Горчица дижонская — 1 ст. л.
  • Сыр твёрдый — 60 г
  • Помидоры черри — 12 шт.
  • Зелень (лук, петрушка, укроп) — 1/2 пучка
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриные филе слегка отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте на разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  2. Влейте воду и сливки, добавьте горчицу, доведите до лёгкого кипения. Крахмал разведите в 30 мл холодной воды, введите в соус, постоянно помешивая. Добавьте половину тёртого сыра и готовьте 2–3 минуты до загустения.
  3. Выложите в соус помидоры черри (целиком или разрезанные пополам), посыпьте оставшимся сыром и зеленью. Накройте крышкой и потомите на минимальном огне ещё 3–4 минуты.

Ранее мы готовили куриную грудку «Рататуй» с кабачком! Сочность и аромат в каждом кусочке.

курица
простой рецепт
мясо
похудение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
