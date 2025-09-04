Куриные грудки в сливочно-сырном соусе: таких сочных вы не пробовали

Куриные грудки в сливочно-сырном соусе: таких сочных вы не пробовали! Это блюдо станет вашим любимым способом приготовить сочную куриную грудку! Нежное мясо в ароматном сливочном соусе с пикантной горчицей и расплавленным сыром — просто, вкусно и элегантно.

Ингредиенты (на 2 порции)

Куриные грудки — 2 шт. (разрезать вдоль на 4 тонких филе)

Сливки 10% — 200 мл

Вода — 100 мл

Крахмал картофельный — 1 ст. л.

Горчица дижонская — 1 ст. л.

Сыр твёрдый — 60 г

Помидоры черри — 12 шт.

Зелень (лук, петрушка, укроп) — 1/2 пучка

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Куриные филе слегка отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте на разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Влейте воду и сливки, добавьте горчицу, доведите до лёгкого кипения. Крахмал разведите в 30 мл холодной воды, введите в соус, постоянно помешивая. Добавьте половину тёртого сыра и готовьте 2–3 минуты до загустения. Выложите в соус помидоры черри (целиком или разрезанные пополам), посыпьте оставшимся сыром и зеленью. Накройте крышкой и потомите на минимальном огне ещё 3–4 минуты.

