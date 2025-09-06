Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 07:49

В США указали, что стратегия Пентагона претерпела изменения

Politico: Пентагон сместит свои приоритеты с России и КНР на внутренние проблемы

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

Пентагон в ближайшем будущем может изменить свои стратегические приоритеты, написало американское издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Согласно публикации, в новой Стратегии национальной обороны акцент может сместиться с противодействия России и Китаю на внутренние вызовы и угрозы в Западном полушарии.

Предполагается, что документ уже поступил на рассмотрение министра обороны США Пита Хегсета. Новая стратегия находится на стадии обсуждения и может быть скорректирована.

Три источника, знакомые с предварительными версиями доклада, указывают, что внутренние и региональные задачи могут получить более высокий приоритет по сравнению с традиционным вопросом, связанным с внешними игроками. Такой подход ставит под вопрос давние внешнеполитические обязательства США. Изменение стратегических акцентов отражает переоценку глобальных рисков и национальных интересов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны страны 5 сентября. Согласно документу, на период его президентства ведомство будет носить название Министерство войны.

