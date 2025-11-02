«Максимальное давление»: в Британии озвучили новый план Трампа по Украине

«Максимальное давление»: в Британии озвучили новый план Трампа по Украине Telegraph: Трамп ведет все более антиукраинскую политику

Политика президента США Дональда Трампа имеет все более антиукраинскую направленность, заявили авторы британского издания The Telegraph. Согласно анализу публикации, принимаемые американским лидером решения существенно осложняют положение Киева в условиях продолжающегося конфликта.

Администрация Трампа стремится перераспределить финансовое бремя поддержки Украины в пользу европейских стран. Планируется, что американские поставки вооружения будут осуществляться на коммерческой основе, а не в формате безвозмездной помощи.

На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи, — указано в публикации.

В материале подчеркивается, что бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант охарактеризовал эту политику как «оказание максимального давления» на европейских союзников. Пересмотр позиции США вызывает растущее беспокойство среди европейских союзников Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Трамп перестал «кривляться» после новостей об успешных испытаниях российский крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Эксперты полагают, что таким образом России удалось найти общий язык с США.