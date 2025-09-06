Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 07:26

«Узурпатор»: Кобяков объяснил, почему вести диалог с Зеленским невозможно

Кобяков заявил, что с узурпировавшим власть Зеленским невозможно вести диалог

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

Россия не сможет вести диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил советник президента РФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. По его словам, политик является узурпатором власти, которого, к сожалению, «принимают» на Западе, пишет РИА Новости.

С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно, — указал Кобяков.

По словам советника президента РФ, западные страны должны были признать факт узурпации власти на Украине, если бы имели «глаза и желание». Кобяков отметил, что в США также видят эту ситуацию, но преследуют собственные геополитические задачи. Поэтому их позиция на данный момент спорная.

Особое внимание Кобяков уделил вопросам военных потерь ВСУ. Он добавил, что виноваты в этом киевские власти.

Ранее советник президента также раскрыл, что российский лидер Владимир Путин и хозяин Белого дома Дональд Трамп достигли договоренности о сближении позиций двух стран во время саммита на Аляске. По его словам, это решение фактически означает улучшение отношений между Россией и США. Переговоры лидеров двух стран состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).

Владимир Зеленский
узурпация
ВЭФ
Антон Кобяков
