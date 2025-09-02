Куриная грудка «Рататуй» с кабачком! Сочность и аромат в каждом кусочке! Это блюдо — настоящий кулинарный шедевр: нежнейшая курица с овощной «гармошкой» и пряными нотками. Идеально для ужина в кругу семьи или когда хочется удивить гостей!
Ингредиенты
- Куриные грудки — 2 шт.
- Кабачок — 1 шт. (небольшой)
- Баклажан — 1 шт. (небольшой)
- Помидор — 1 шт.
- Сливочное масло — 50 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Укроп — небольшой пучок
- Орегано — 1 ч. л.
- Хлопья чили — 1/4 ч. л.
- Соль — по вкусу
Для соуса
- Йогурт натуральный — 3 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соус табаско — 5 капель
- Хлопья чили — 1/4 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Куркума — 1/4 ч. л.
- Тимьян свежий — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Сделайте глубокий продольный надрез в каждой грудке (не до конца!). Размягчённое масло смешайте с измельчённым чесноком, укропом, орегано, чили и солью. Натрите этой смесью курицу внутри надреза.
- Овощи нарежьте тонкими кружочками (2–3 мм) и вставьте «гармошкой» в надрезы. Сверху смажьте оставшимся маслом со специями.
- Запекайте в духовке 25–30 минут при 180 °C. Соус: взбейте все ингредиенты венчиком до воздушности.
