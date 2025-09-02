Куриная грудка «Рататуй» с кабачком! Сочность и аромат в каждом кусочке

Куриная грудка «Рататуй» с кабачком! Сочность и аромат в каждом кусочке! Это блюдо — настоящий кулинарный шедевр: нежнейшая курица с овощной «гармошкой» и пряными нотками. Идеально для ужина в кругу семьи или когда хочется удивить гостей!

Ингредиенты

Куриные грудки — 2 шт.

Кабачок — 1 шт. (небольшой)

Баклажан — 1 шт. (небольшой)

Помидор — 1 шт.

Сливочное масло — 50 г

Чеснок — 3 зубчика

Укроп — небольшой пучок

Орегано — 1 ч. л.

Хлопья чили — 1/4 ч. л.

Соль — по вкусу

Для соуса

Йогурт натуральный — 3 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соус табаско — 5 капель

Хлопья чили — 1/4 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Куркума — 1/4 ч. л.

Тимьян свежий — 1/2 ч. л.

Приготовление

Сделайте глубокий продольный надрез в каждой грудке (не до конца!). Размягчённое масло смешайте с измельчённым чесноком, укропом, орегано, чили и солью. Натрите этой смесью курицу внутри надреза. Овощи нарежьте тонкими кружочками (2–3 мм) и вставьте «гармошкой» в надрезы. Сверху смажьте оставшимся маслом со специями. Запекайте в духовке 25–30 минут при 180 °C. Соус: взбейте все ингредиенты венчиком до воздушности.

