02 сентября 2025 в 13:00

Куриная грудка «Рататуй» с кабачком! Сочность и аромат в каждом кусочке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная грудка «Рататуй» с кабачком! Сочность и аромат в каждом кусочке! Это блюдо — настоящий кулинарный шедевр: нежнейшая курица с овощной «гармошкой» и пряными нотками. Идеально для ужина в кругу семьи или когда хочется удивить гостей!

Ингредиенты

  • Куриные грудки — 2 шт.
  • Кабачок — 1 шт. (небольшой)
  • Баклажан — 1 шт. (небольшой)
  • Помидор — 1 шт.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп — небольшой пучок
  • Орегано — 1 ч. л.
  • Хлопья чили — 1/4 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Для соуса

  • Йогурт натуральный — 3 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соус табаско — 5 капель
  • Хлопья чили — 1/4 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Куркума — 1/4 ч. л.
  • Тимьян свежий — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Сделайте глубокий продольный надрез в каждой грудке (не до конца!). Размягчённое масло смешайте с измельчённым чесноком, укропом, орегано, чили и солью. Натрите этой смесью курицу внутри надреза.
  2. Овощи нарежьте тонкими кружочками (2–3 мм) и вставьте «гармошкой» в надрезы. Сверху смажьте оставшимся маслом со специями.
  3. Запекайте в духовке 25–30 минут при 180 °C. Соус: взбейте все ингредиенты венчиком до воздушности.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

курица
простой рецепт
кабачки
баклажаны
Ольга Шмырева
О. Шмырева
