Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 07:02

Под шампанское — просто огонь! Салат «Карибский бриз» — тропический хит на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Под шампанское — просто огонь! Салат «Карибский бриз» — тропический хит на Новый год. Это яркий и освежающий вариант для праздничного стола. Сочетание сладкого манго, сочного ананаса и нежных креветок с легкой кокосовой заправкой создает тропический вкус, который точно впечатлит гостей.

Ингредиенты: креветки вареные или обжаренные — 200 г, манго — 1 шт., ананас свежий или консервированный — 150 г, листья салата (айсберг или романо) — 100 г, кокосовое молоко — 3 ст. л., йогурт натуральный — 2 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., соль, черный перец — по вкусу, мята для украшения — несколько листиков.

Приготовление: листья салата порвите руками и выложите на тарелку. Манго и ананас нарежьте кубиками. Креветки очистите и при необходимости обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Для заправки смешайте кокосовое молоко, йогурт, лимонный сок, соль и перец до однородности. Выложите на салат фрукты и креветки, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Украсьте свежей мятой перед подачей.

Ранее мы готовили «Биг-лаваш» в духовке. Идеальная закуска ко всему.

Проверено редакцией
Читайте также
Подборка лучших бутербродов на новогодний стол: все, что нужно к напиткам
Общество
Подборка лучших бутербродов на новогодний стол: все, что нужно к напиткам
Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество
Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Отпустим заезженный оливье и приготовим салат «Тако фиеста» — мексиканский хит на Новый год
Общество
Отпустим заезженный оливье и приготовим салат «Тако фиеста» — мексиканский хит на Новый год
8 лучших рецептов тарталеток на новогодний стол! Готовим быстро и недорого
Семья и жизнь
8 лучших рецептов тарталеток на новогодний стол! Готовим быстро и недорого
Самый праздничный и нежный салат на столе: «Снег в Париже» — сочные креветки под стружкой из пармезана
Общество
Самый праздничный и нежный салат на столе: «Снег в Париже» — сочные креветки под стружкой из пармезана
салаты
простой рецепт
креветки
Новый год
шампанское
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какую закуску подать к ликеру: искусство идеального сочетания
Герасимов раскрыл, какую задачу поставил Путин перед войсками на 2026 год
На Кубани массово задерживаются поезда из-за поломки состава
Как избежать новых рисков блокировки карт: главное, что нужно помнить
ВС России в щепки разнесли блиндажи ВСУ: новости СВО на утро 31 декабря
Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении
Мужчина выиграл миллиарды в лотерею и не явился за призом
В русском языке заметили неожиданную тенденцию, связанную с англицизмами
Герасимов рассказал о темпах наступления российской армии в декабре
Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Севера»
В Совфеде раскрыли тайный смысл слов фон дер Ляйен об Украине в ЕС
Стало известно, во сколько обойдется путешествие в «затерянный мир» Сибири
Новые запреты для МФО: чем заменить микрозаймы, где срочно взять деньги
На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год
Над Подмосковьем сбили десятки БПЛА и один из них упал в деревне
Разгромили 36 блиндажей и ударили пушкой: успехи ВС РФ к утру 31 декабря
Расчеты БПЛА «Молния-2» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ у Гуляйполя
Минздрав дал совет по питанию россиянам в новогоднюю ночь
Точный удар ВС РФ разгромил склад боеприпасов ВСУ у Константиновки
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.