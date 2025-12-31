Под шампанское — просто огонь! Салат «Карибский бриз» — тропический хит на Новый год

Под шампанское — просто огонь! Салат «Карибский бриз» — тропический хит на Новый год. Это яркий и освежающий вариант для праздничного стола. Сочетание сладкого манго, сочного ананаса и нежных креветок с легкой кокосовой заправкой создает тропический вкус, который точно впечатлит гостей.

Ингредиенты: креветки вареные или обжаренные — 200 г, манго — 1 шт., ананас свежий или консервированный — 150 г, листья салата (айсберг или романо) — 100 г, кокосовое молоко — 3 ст. л., йогурт натуральный — 2 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., соль, черный перец — по вкусу, мята для украшения — несколько листиков.

Приготовление: листья салата порвите руками и выложите на тарелку. Манго и ананас нарежьте кубиками. Креветки очистите и при необходимости обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Для заправки смешайте кокосовое молоко, йогурт, лимонный сок, соль и перец до однородности. Выложите на салат фрукты и креветки, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Украсьте свежей мятой перед подачей.

