06 сентября 2025 в 07:52

Приставы начали арест имущества владельцев «Яшкино» и «Кириешек»

ФССП начала арест имущества владельцев АО «Кондитерус Ком» Штенгеловых

Приставы начали процедуру ареста имущества предпринимателей Николая и Дениса Штенгеловых и их австралийского АО «Кондитерус Ком», которое владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки», сообщает РИА Новости. Исполнительное производство об аресте было возбуждено еще 28 августа.

Согласно судебным материалам, 1 сентября Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, который был передан взыскателю. По данным сервиса «БИР-Аналитик», основная деятельность «Кондитерус Ком» — это вложения в ценные бумаги. Компанию зарегистрировали в конце марта 2004 года в Томске.

Ранее сообщалось, что Денис Штенгелов вывел более 21 млрд рублей на помощь ВСУ. Отмечалось, что мужчина ежегодно зарабатывает около 756 млрд рублей. Отец миллиардера Николай также является бизнесменом и владеет крупными сельхозпредприятиями на Украине. Россию они покинули более 10 лет назад.

До этого стало известно, что Генпрокуратура потребовала обратить в собственность государства акции АО «Кондитерус Ком». Помимо «Яшкино» и «Кириешек», компании принадлежат бренды «Бабкины семечки», «Балтимор», «Чипсоны» и другие. Денис Штенгелов владеет около 79% акций. Помимо всего прочего, ему принадлежит сеть супермаркетов «Ярче!».

