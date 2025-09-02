День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 08:00

Нежнейшая творожная запеканка «Пышка»! Полезный завтрак или десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежнейшая творожная запеканка «Пышка»! Эта воздушная запеканка станет вашим любимым завтраком и полезным десертом! Сладкая, тающая во рту текстура и аппетитная золотистая корочка покорят даже тех, кто не любит творог. Готовится за 10 минут, а результат — просто объедение!

Ингредиенты

  • Творог 9% — 500 г
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Манная крупа — 4 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Сметана 20% — 2 ст. л.
  • Яйца — 2 шт.

Приготовление

  1. Творог перетрите через сито или взбейте блендером с яйцами и сахаром до кремообразной консистенции. Добавьте манку, соль и сметану, тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут — крупа впитает влагу, и запеканка получится особенно нежной.
  2. Форму смажьте сливочным маслом, выложите творожную массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до румяной корочки.

Секреты идеальной запеканки: для воздушности отдельно взбейте белки и аккуратно вмешайте в массу. Подавайте тёплой с ягодным соусом или сгущёнкой.

Ранее мы готовили запеканку из тертой картошки с сыром и чесноком. Когда лень жарить драники!

творог
запеканка
простой рецепт
сладости
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Рецепт сырников из творога без сахара в духовке: ПП-лакомство на 160 ккал
Осенний оливье: уютный салат с сезонными овощами
