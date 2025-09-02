Нежнейшая творожная запеканка «Пышка»! Полезный завтрак или десерт

Нежнейшая творожная запеканка «Пышка»! Эта воздушная запеканка станет вашим любимым завтраком и полезным десертом! Сладкая, тающая во рту текстура и аппетитная золотистая корочка покорят даже тех, кто не любит творог. Готовится за 10 минут, а результат — просто объедение!

Ингредиенты

Творог 9% — 500 г

Сахар — 4 ст. л.

Манная крупа — 4 ст. л.

Соль — щепотка

Сметана 20% — 2 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Приготовление

Творог перетрите через сито или взбейте блендером с яйцами и сахаром до кремообразной консистенции. Добавьте манку, соль и сметану, тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут — крупа впитает влагу, и запеканка получится особенно нежной. Форму смажьте сливочным маслом, выложите творожную массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до румяной корочки.

Секреты идеальной запеканки: для воздушности отдельно взбейте белки и аккуратно вмешайте в массу. Подавайте тёплой с ягодным соусом или сгущёнкой.

