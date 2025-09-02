Дети и муж в восторге от этого завтрака: ленивые вареники за 10 минут

Сладкие ленивые вареники — идеальное решение для завтрака, который готовится за 10 минут. Творожные комочки с воздушной текстурой, напоминающие облачка, тают во рту, оставляя сливочное послевкусие с легкой сладостью.

Для приготовления разомните 200 г творога, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и ванилина. Всыпьте 5–6 ст. л. муки и быстро замесите мягкое тесто. Раскатайте колбаской, нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см или скатайте шарики. Варите в кипящей подсоленной воде 2–3 минуты после всплытия. Подавайте со сметаной, вареньем или свежими ягодами.

Секрет нежности — не переборщить с мукой и не мешать тесто слишком активно. Это блюдо оценят даже те, кто не любит творог в чистом виде, ведь его текстура становится совершенно иной. Дети и муж в восторге от этого завтрака!

