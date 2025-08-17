Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Омлет с сыром и жареным луком в духовке: поднимается на 5 см

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот омлет из духовки — настоящая вкусовая симфония: нежная воздушная текстура с золотистой корочкой, пикантные нотки карамелизованного лука и сливочные тягучие нити расплавленного сыра. Получается воздушным, как суфле.

Рецепт: взбейте 6 яиц с 150 мл молока, щепоткой соли и 1/2 ч. л. разрыхлителя (секрет пышности). Обжарьте 1 крупную нарезанную луковицу до золотистости, выложите на дно формы. Залейте яичной смесью, посыпьте 100 г тертого сыра. Выпекайте 25 минут при 190 °C, не открывая дверцу. — так омлет поднимется на 5 см!

Подавайте сразу, украсив зеленью. Богатый белком (18 г на порцию) и кальцием, этот омлет сохраняет пышность даже после остывания. Идеален для сытного завтрака или легкого ужина с салатом.

Ранее стало известно, как приготовить болгарский омлет миш-маш: вкуснятина с брынзой и помидорами за 8 минут.

завтраки
рецепты
яйца
омлеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
