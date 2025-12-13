Вместо оливье — мой фирменный слоеный торт. Коржи из хлеба, крем из яиц и шпроты. Гости просят рецепт!

Когда классические салаты приедаются и хочется удивить гостей чем-то действительно необычным, на помощь приходит эта эффектная и очень вкусная идея. Многослойный торт, где вместо бисквитов — нежные коржи из белого хлеба, а вместо сладкого крема — ароматная начинка из яиц и золотистых шпрот. Это блюдо выглядит настолько празднично и аппетитно, что никто не остается равнодушным. Его секрет — в гармонии простых ингредиентов, которые, наслаиваясь, создают абсолютно новый, богатый вкус. Он гарантированно станет главным предметом обсуждения и, конечно, будет съеден одним из первых.

Вам понадобится: 400 г белого пшеничного хлеба (лучше «кирпичиком»), 6 яиц, 2 банки шпрот в масле (по 200 г), 1 крупная луковица, 200 г майонеза, зелень укропа и петрушки, соль по вкусу.

Хлеб нарежьте тонкими, ровными ломтиками. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на средней терке. Шпроты разомните вилкой вместе с маслом из банки. Лук мелко нарежьте и ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь, затем отожмите. Смешайте яйца, лук и майонез — это будет крем. На большое плоское блюдо выложите первый слой хлеба, смажьте его частью яичного крема. Сверху равномерно распределите часть шпротной массы и посыпьте рубленой зеленью. Накройте следующим слоем хлеба и повторите процедуру, пока ингредиенты не закончатся. Верхний слой обильно смажьте оставшимся кремом и украсьте зеленью и кусочками шпрот. Дайте торту настояться под легким гнетом в холодильнике не менее 4-6 часов, чтобы хлеб пропитался. Подавайте, нарезав на порционные кусочки.

