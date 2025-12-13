Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 19:15

К супу — не гренки, а хрустящая альтернатива. Запекаю картофельные палочки с чесноком и укропом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Традиционные гренки — это, конечно, классика, но почему бы не добавить к наваристому супу что-то новое, более ароматное и интересное по текстуре? Идеальной альтернативой станут эти незамысловатые картофельные брусочки. Они готовятся быстрее, чем кажется, и превращают обычную трапезу в небольшой кулинарный праздник. Их секрет — в идеальном контрасте: снаружи они покрыты аппетитной, золотистой и невероятно хрустящей корочкой, а внутри остаются мягкими и тающими. Щедро сдобренные чесноком и свежим укропом, они не просто дополняют суп, а становятся самостоятельным украшением стола, которое исчезает с тарелок в первую очередь.

Для приготовления вам потребуется: 4-5 средних картофелин (около 600 г), 3 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, 3 зубчика чеснока, небольшой пучок свежего укропа, 1 чайная ложка сладкой паприки, соль и черный молотый перец по вкусу. Картофель тщательно вымойте и нарежьте вдоль на длинные, не слишком тонкие брусочки. Обсушите их бумажным полотенцем. В большой миске смешайте масло, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарубленный укроп, паприку, соль и перец. Добавьте картофельные брусочки и хорошо перемешайте, чтобы каждый был равномерно покрыт ароматной смесью. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите бумагой для выпечки и выложите брусочки в один слой. Запекайте 25–30 минут до румяной корочки, перевернув их один раз в середине приготовления. Подавайте горячими сразу к столу.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

