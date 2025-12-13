Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Для этого салата варю только один ингредиент. «Морская жемчужина» с крабовыми палочками и авокадо — нежно, изысканно, за 20 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Праздничное настроение можно создать не только часами готовки, но и с помощью одного эффектного блюда, которое готовится молниеносно. Салат «Морская жемчужина» — это тот самый рецепт-волшебник. Он идеально сочетает в себе нежность крабовых палочек, бархатистую текстуру спелого авокадо и яркие акценты других ингредиентов. Этот салат выглядит по-ресторанному изысканно, но при этом требует всего 20 минут вашего времени. Он доказывает, что настоящий кулинарный шик может быть простым и быстрым, привнося в будничный ужин ощущение настоящего торжества и свежести морского бриза.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 спелое авокадо, 1 свежий огурец, 2 яйца, 1 банка консервированной кукурузы (150 г), 100 г твердого сыра, 4–5 ст. л. майонеза или легкого йогуртового соуса, соль по вкусу, лимонный сок. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки, авокадо, огурец и сыр также нарежьте кубиками похожего размера. Авокадо сразу сбрызните лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. В просторной салатнице аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты. Заправьте салат майонезом или соусом, слегка посолите и еще раз бережно перемешайте. Для подачи можно выложить салат в порционные креманки или в общее блюдо, украсив веточкой укропа и зернышками граната для контраста цвета. Подавайте сразу или дайте немного настояться в холодильнике.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
