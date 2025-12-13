Курицу больше не жарю. Готовлю в мундире по-польски! Нужны сыр, сметана и 20 минут

Надоела обычная жареная курица, которая часто выходит суховатой? Пора надеть на нее роскошный «мундир», который превратит простое филе в ресторанное блюдо. Секрет в сочной шубке из грибов и сыра — она не только дарит потрясающий аромат, но и надежно защищает мясо, сохраняя все его соки внутри. Блюдо получается на редкость нежным, очень сытным и безупречно красивым. Его смело можно подавать к ужину в будний день или сделать главным украшением праздничного стола, ведь оно покоряет с первого кусочка.

Для приготовления вам понадобится: 4 куриных бедра без кости, 300 г свежих шампиньонов, 200 г твердого сыра, 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 150 мл сметаны, соль, черный перец, растительное масло для обжарки и немного сливочного масла.

Куриные бедра хорошо промойте, обсушите и слегка отбейте, посолите и поперчите. Грибы и лук мелко нарежьте. На сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масла, обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок, посолите и остудите. Сыр натрите на средней терке и смешайте с остывшей грибной начинкой и сметаной. Куриные бедра выложите в форму для запекания. Плотно покройте каждое филе сырно-грибной массой, формируя равномерный слой-мундир. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 35–40 минут до аппетитной золотистой корочки. Дайте блюду немного отдохнуть перед подачей. Идеальный гарнир — отварной рис или молодой картофель.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.