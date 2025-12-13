Картофельные дольки отправила в прошлое. Делаю картошку «по-фермерски» — с чесноком и сметаной. Простое блюдо с душой

Наскучили обычные картофельные дольки, которые хоть и вкусны, но давно стали привычным и немного скучным гарниром? Самое время приготовить картофель «по-фермерски» — блюдо с настоящим характером, которое оценят все, кто любит сытную и ароматную домашнюю еду. Его секрет в особом способе запекания: картофель запекается в густой сметанно-чесночной заправке, которая пропитывает каждый кусочек, создавая невероятно нежную текстуру внутри и аппетитную румяную корочку снаружи. Этот гарнир не требует особых кулинарных навыков, но неизменно вызывает восторг, пахнущий чесноком, сметаной и теплом домашнего очага. Идеальное дополнение к мясу или самостоятельное сытное блюдо.

Вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше молодого), 200 г густой сметаны, 5–6 зубчиков чеснока, 1 ч. л. сушеного укропа или прованских трав, 1 ч. л. паприки, соль, черный перец по вкусу, 2 ст. л. растительного масла для формы. Духовку разогрейте до 200 °C. Картофель тщательно вымойте щеткой, при необходимости очистите от кожуры (молодой можно оставить) и нарежьте крупными дольками или кубиками. В отдельной миске приготовьте заправку: смешайте сметану, чеснок, пропущенный через пресс, все сухие специи, соль и перец. Картофельные дольки переложите в глубокую миску, залейте приготовленной сметанной заправкой и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Переложите картофель в форму вместе со всей оставшейся заправкой. Распределите ровным слоем. Запекайте в духовке 40–50 минут до полной мягкости картофеля и появления золотистой корочки. Подавайте горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.

