Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 17:30

Картофельные дольки отправила в прошлое. Делаю картошку «по-фермерски» — с чесноком и сметаной. Простое блюдо с душой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наскучили обычные картофельные дольки, которые хоть и вкусны, но давно стали привычным и немного скучным гарниром? Самое время приготовить картофель «по-фермерски» — блюдо с настоящим характером, которое оценят все, кто любит сытную и ароматную домашнюю еду. Его секрет в особом способе запекания: картофель запекается в густой сметанно-чесночной заправке, которая пропитывает каждый кусочек, создавая невероятно нежную текстуру внутри и аппетитную румяную корочку снаружи. Этот гарнир не требует особых кулинарных навыков, но неизменно вызывает восторг, пахнущий чесноком, сметаной и теплом домашнего очага. Идеальное дополнение к мясу или самостоятельное сытное блюдо.

Вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше молодого), 200 г густой сметаны, 5–6 зубчиков чеснока, 1 ч. л. сушеного укропа или прованских трав, 1 ч. л. паприки, соль, черный перец по вкусу, 2 ст. л. растительного масла для формы. Духовку разогрейте до 200 °C. Картофель тщательно вымойте щеткой, при необходимости очистите от кожуры (молодой можно оставить) и нарежьте крупными дольками или кубиками. В отдельной миске приготовьте заправку: смешайте сметану, чеснок, пропущенный через пресс, все сухие специи, соль и перец. Картофельные дольки переложите в глубокую миску, залейте приготовленной сметанной заправкой и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Переложите картофель в форму вместе со всей оставшейся заправкой. Распределите ровным слоем. Запекайте в духовке 40–50 минут до полной мягкости картофеля и появления золотистой корочки. Подавайте горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Драники заменила на польские картофельные «парусники»: классические тертые оладьи из картошки с добавлением 1 интересной специи
Общество
Драники заменила на польские картофельные «парусники»: классические тертые оладьи из картошки с добавлением 1 интересной специи
Копченая колбаса на тарелке — не интересно! Запекаю рулетики из картофельного пюре с колбасой и сыром. Сытная альтернатива холодным нарезкам
Общество
Копченая колбаса на тарелке — не интересно! Запекаю рулетики из картофельного пюре с колбасой и сыром. Сытная альтернатива холодным нарезкам
Так готовили печенье несколько поколений моей семьи — делюсь рецептом нежной выпечки с лимонной ноткой
Общество
Так готовили печенье несколько поколений моей семьи — делюсь рецептом нежной выпечки с лимонной ноткой
Смело готовьте на новогодний стол: рыбный оливье без колбасы
Общество
Смело готовьте на новогодний стол: рыбный оливье без колбасы
Секрет моих сочных зраз — не в фарше. А в том, что я прячу внутри. Готовлю с сыром и зеленью — нежнее не бывает
Общество
Секрет моих сочных зраз — не в фарше. А в том, что я прячу внутри. Готовлю с сыром и зеленью — нежнее не бывает
картошка
рецепты
ужины
гарниры
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл циничную тактику ВСУ по территории России
Эстонских депутатов отчитали за запах алкоголя на встрече с Далай-ламой
Избитый в Астрахани тренер рассказал о своем состоянии
Ресторанная закуска дома: грибная намазка на хрустящем хлебе
США почти вдвое увеличили закупки одной российской крупы
Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать
Бразильянка объявила о рождении сына от куклы на гендер-пати в туалете
Россияне бросились скупать зимний инвентарь
«Богатство на грабеже колоний»: в Сербии осудили заморозку активов России
Стало известно, кто будет ответчиком по иску «Роснано» на 12 млрд рублей
«Чеховский юмор»: Медведева об отношениях Нагиева и Крыжовникова
Мерц объявил о конце американской эпохи для Германии
БПЛА ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
«Зажигать до утра»: Картункова о праздновании Нового года
Идеальное тайное трио: намазка для брускетт, которая заменит мясо
Мужчина покончил с собой в туалете самолета
Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan наказали
Медведева раскрыла, почему «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера
Оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку бывшего мэра Стамбула
Женщина перепутала педали и влетела на Jaguar к пловцам
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.