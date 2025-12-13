Смело готовьте на новогодний стол: рыбный оливье без колбасы

Попробуйте невероятно свежую и вкусную версию классического салата — рыбный оливье без колбасы. Смело готовьте его на новогодний стол! Это знакомый, уютный вкус детства, обогащенный нежными нотами тунца.

Вам понадобится: 2-3 картофелины, 2 моркови, 3 яйца, 2 соленых огурца, 1 банка тунца в собственном соку (200 г), 1 банка зеленого горошка, пучок петрушки, для заправки: сметана и майонез в равных пропорциях. Картофель, морковь и яйца отварите до готовности, охладите и очистите. Все овощи и яйца нарежьте аккуратными кубиками одинакового размера. Тунец разомните вилкой. Петрушку мелко порубите. В просторной миске смешайте все подготовленные ингредиенты, включая горошек. Заправьте салат смесью сметаны и майонеза по вкусу, посолите при необходимости и аккуратно перемешайте. Дайте оливье настояться в холодильнике 1–2 часа.

Это блюдо идеально подойдет тем, кто ищет новые вкусы или предпочитает рыбу мясу.

