Салат, который съедают до дна: «Феерия» с крабовыми палочками, сыром и чесноком — пикантный, яркий и очень ароматный

Салат, который съедают до дна: «Феерия» с крабовыми палочками, сыром и чесноком — пикантный, яркий и очень ароматный

Праздничный стол — это всегда соревнование вкусов, и чтобы ваше блюдо стало абсолютным фаворитом, ему нужен яркий характер. Салат «Феерия» создан именно для этой цели: он пикантный, ароматный и настолько запоминающийся, что тарелки опустошаются в мгновение ока. Сочетание нежных крабовых палочек, тягучего сыра и дерзкой ноты чеснока создает взрывной вкусовой букет, который никого не оставляет равнодушным. Этот салат — не просто закуска, а настоящее кулинарное шоу в вашей тарелке, которое заряжает энергией и поднимает настроение. Готовится он за считаные минуты, а результат впечатляет даже самых искушенных гостей.

Вам понадобится: 250 г крабовых палочек, 200 г твердого сыра (например, «Российский» или «Гауда»), 3-4 зубчика чеснока, 3-4 столовые ложки майонеза, 1 свежий огурец, пучок зеленого лука, соль по вкусу. Крабовые палочки разморозьте, если необходимо, и нарежьте небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс. Огурец нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук мелко порубите. В глубокой салатнице соедините все подготовленные ингредиенты. Добавьте майонез и аккуратно, но тщательно перемешайте до однородного распределения заправки. Попробуйте и при необходимости добавьте соль, однако помните, что сыр и майонез уже дают соленость. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике, чтобы ароматы соединились. Перед подачей можно украсить веточкой укропа или петрушки. Подавайте как самостоятельную закуску или с гренками.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.