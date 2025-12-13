Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 17:00

Салат, который съедают до дна: «Феерия» с крабовыми палочками, сыром и чесноком — пикантный, яркий и очень ароматный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Праздничный стол — это всегда соревнование вкусов, и чтобы ваше блюдо стало абсолютным фаворитом, ему нужен яркий характер. Салат «Феерия» создан именно для этой цели: он пикантный, ароматный и настолько запоминающийся, что тарелки опустошаются в мгновение ока. Сочетание нежных крабовых палочек, тягучего сыра и дерзкой ноты чеснока создает взрывной вкусовой букет, который никого не оставляет равнодушным. Этот салат — не просто закуска, а настоящее кулинарное шоу в вашей тарелке, которое заряжает энергией и поднимает настроение. Готовится он за считаные минуты, а результат впечатляет даже самых искушенных гостей.

Вам понадобится: 250 г крабовых палочек, 200 г твердого сыра (например, «Российский» или «Гауда»), 3-4 зубчика чеснока, 3-4 столовые ложки майонеза, 1 свежий огурец, пучок зеленого лука, соль по вкусу. Крабовые палочки разморозьте, если необходимо, и нарежьте небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс. Огурец нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук мелко порубите. В глубокой салатнице соедините все подготовленные ингредиенты. Добавьте майонез и аккуратно, но тщательно перемешайте до однородного распределения заправки. Попробуйте и при необходимости добавьте соль, однако помните, что сыр и майонез уже дают соленость. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике, чтобы ароматы соединились. Перед подачей можно украсить веточкой укропа или петрушки. Подавайте как самостоятельную закуску или с гренками.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Не шарлотка, а спасение — мой ленивый рецепт десерта, который не подводит: воздушная выпечка без мороки
Общество
Не шарлотка, а спасение — мой ленивый рецепт десерта, который не подводит: воздушная выпечка без мороки
Выпечка с протеином: рецепты кексов, оладий и тортов для здоровья
Семья и жизнь
Выпечка с протеином: рецепты кексов, оладий и тортов для здоровья
Идеальный салат для ночного дожора — он сытный при низкой калорийности: готовлю с необычным мясом
Общество
Идеальный салат для ночного дожора — он сытный при низкой калорийности: готовлю с необычным мясом
Всего 3 продукта. Салат «Зимний бриз» с курицей и ананасом: он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество
Всего 3 продукта. Салат «Зимний бриз» с курицей и ананасом: он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
От шоколада до сыра: какую закуску выбрать к коньяку?
Семья и жизнь
От шоколада до сыра: какую закуску выбрать к коньяку?
рецепты
салаты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл циничную тактику ВСУ по территории России
Эстонских депутатов отчитали за запах алкоголя на встрече с Далай-ламой
Избитый в Астрахани тренер рассказал о своем состоянии
Ресторанная закуска дома: грибная намазка на хрустящем хлебе
США почти вдвое увеличили закупки одной российской крупы
Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать
Бразильянка объявила о рождении сына от куклы на гендер-пати в туалете
Россияне бросились скупать зимний инвентарь
«Богатство на грабеже колоний»: в Сербии осудили заморозку активов России
Стало известно, кто будет ответчиком по иску «Роснано» на 12 млрд рублей
«Чеховский юмор»: Медведева об отношениях Нагиева и Крыжовникова
Мерц объявил о конце американской эпохи для Германии
БПЛА ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
«Зажигать до утра»: Картункова о праздновании Нового года
Идеальное тайное трио: намазка для брускетт, которая заменит мясо
Мужчина покончил с собой в туалете самолета
Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan наказали
Медведева раскрыла, почему «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера
Оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку бывшего мэра Стамбула
Женщина перепутала педали и влетела на Jaguar к пловцам
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.