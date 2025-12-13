Всего 3 продукта. Салат «Зимний бриз» с курицей и ананасом: он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Когда времени мало, а порадовать близких вкусным и эффектным блюдом хочется, на помощь приходят гениальные в своей простоте рецепты. Салат «Зимний бриз» — именно тот случай, когда всего три доступных ингредиента рождают настоящую гармонию вкуса. Сочная копченая курица, сладкие кусочки ананаса и нежный, тающий сыр создают идеальный баланс соленого, сладкого и сливочного. Этот салат удивительно универсален: он украсит и повседневный ужин, став за пять минут сытным основным блюдом, и с блеском выступит на новогоднем столе, соревнуясь с многослойными классиками. Его прелесть — в молниеносной скорости приготовления и гарантированном восторге всех, кто его попробует.

Вам понадобится: 300 г филе копченой курицы, 1 банка консервированных ананасов (кольцами или кубиками, около 500 г), 200 г твердого сыра (например, «Гауда», «Российский» или «Маасдам»), 4–5 столовых ложек майонеза для заправки. Копченое куриное филе нарежьте небольшими кубиками или соломкой. Консервированные ананасы откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний сироп, и также нарежьте кубиками, если вы используете кольца. Сыр натрите на крупной терке. В просторной салатнице аккуратно соедините все подготовленные ингредиенты. Добавьте майонез и осторожно перемешайте, стараясь не превратить сыр в однородную массу. Дайте салату настояться 10–15 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились. Подавайте, украсив веточкой свежего укропа или петрушки для контраста цвета. Салат можно выложить горкой в общее блюдо или разложить по порционным креманкам.

