Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 14:00

Всего 3 продукта. Салат «Зимний бриз» с курицей и ананасом: он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда времени мало, а порадовать близких вкусным и эффектным блюдом хочется, на помощь приходят гениальные в своей простоте рецепты. Салат «Зимний бриз» — именно тот случай, когда всего три доступных ингредиента рождают настоящую гармонию вкуса. Сочная копченая курица, сладкие кусочки ананаса и нежный, тающий сыр создают идеальный баланс соленого, сладкого и сливочного. Этот салат удивительно универсален: он украсит и повседневный ужин, став за пять минут сытным основным блюдом, и с блеском выступит на новогоднем столе, соревнуясь с многослойными классиками. Его прелесть — в молниеносной скорости приготовления и гарантированном восторге всех, кто его попробует.

Вам понадобится: 300 г филе копченой курицы, 1 банка консервированных ананасов (кольцами или кубиками, около 500 г), 200 г твердого сыра (например, «Гауда», «Российский» или «Маасдам»), 4–5 столовых ложек майонеза для заправки. Копченое куриное филе нарежьте небольшими кубиками или соломкой. Консервированные ананасы откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний сироп, и также нарежьте кубиками, если вы используете кольца. Сыр натрите на крупной терке. В просторной салатнице аккуратно соедините все подготовленные ингредиенты. Добавьте майонез и осторожно перемешайте, стараясь не превратить сыр в однородную массу. Дайте салату настояться 10–15 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились. Подавайте, украсив веточкой свежего укропа или петрушки для контраста цвета. Салат можно выложить горкой в общее блюдо или разложить по порционным креманкам.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Легко превращаю фарш в праздничное горячее блюдо: эффектно, вкусно и бюджетно
Общество
Легко превращаю фарш в праздничное горячее блюдо: эффектно, вкусно и бюджетно
Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество
Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Крабовый салат по бабушкиному рецепту — так его делали в самом начале, когда он еще не стал звездой
Общество
Крабовый салат по бабушкиному рецепту — так его делали в самом начале, когда он еще не стал звездой
Канун праздника без суеты: 3 главных блюда за 45 минут — проверенные новогодние рецепты, все успеете до прихода гостей
Общество
Канун праздника без суеты: 3 главных блюда за 45 минут — проверенные новогодние рецепты, все успеете до прихода гостей
Вместо «Мимозы» в салатнице: всего 3 ингредиента. Салат-хит с консервированным лососем, рисом и яйцом — нежнее не бывает
Общество
Вместо «Мимозы» в салатнице: всего 3 ингредиента. Салат-хит с консервированным лососем, рисом и яйцом — нежнее не бывает
рецепты
кулинария
салаты
закуски
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на Аляске
Сальдо нашел общее в проведении референдума на Украине и красивой вывеске
В Европе предсказали, когда завершится конфликт на Украине
В России избили спортивного тренера «Динамо»
Лютый холод и дубак до –30? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«У нас нет денег»: европейская страна отказалась помогать Украине
Дарья Сагалова рассказала о съемках со Спартаком Мишулиным
Раскрыто число пострадавших при массовом ДТП на трассе под Пензой
В Суздале произошел пожар в аквапарке
Дипломат раскрыл истинное отношение Венесуэлы к союзу с Россией
Состав с пропан-бутаном сошел с рельсов под Оренбургом
Кованые детали в интерьере: что можно сделать самому за выходные
Появились кадры с места столкновения двух поездов под Пензой
Военэксперт ответил, почему ВСУ ликвидируют интернациональные легионы
Аршавин высказался об урезании бюджета в «Зените»
В США восхитились советами Лукашенко по решению украинского кризиса
В РПЦ предупредили о росте числа поддельных рассылок от имени церкви
На Украине решили ликвидировать интернациональные легионы
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
На Западе признали победу Путина на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.