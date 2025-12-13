Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 14:17

Идеальный салат для ночного дожора — он сытный при низкой калорийности: готовлю с необычным мясом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После работы нет сил на сложные блюда, а этот салат собирается за 20 минут. Все ингредиенты простые, всегда есть в холодильнике, а результат радует и вкусом, и пользой.

Для приготовления этого легкого и питательного салата мне понадобится: свежие шампиньоны (250 г), куриная грудка (3 шт., около 600 г), соленый огурец (1 шт.), куриные яйца (3 шт.), небольшой репчатый лук (1 шт., по желанию), свежая зелень (50 г, петрушка, укроп), натуральный йогурт без добавок (100 г), соль и любимые специи (я использую черный перец, паприку, сушеный чеснок).

Начинаю с подготовки ингредиентов: яйца отвариваю вкрутую (8–9 минут после закипания), заливаю холодной водой и очищаю. Куриную грудку промываю, обсушиваю и нарезаю небольшими кубиками. Шампиньоны очищаю и нарезаю пластинками. На разогретой антипригарной сковороде без масла тушу курицу с грибами под крышкой на среднем огне 15–20 минут, пока мясо не приготовится, а грибы не станут мягкими. В конце добавляю соль и специи. Готовую смесь остужаю. Соленый огурец нарезаю мелкими кубиками, яйца измельчаю ножом, лук (если использую) — тонкими полукольцами, зелень мелко рублю. В просторной салатнице соединяю все ингредиенты: остывшую курицу с грибами, яйца, огурец, лук и зелень. Заправляю натуральным йогуртом, аккуратно перемешиваю. Пробую и при необходимости добавляю еще соли или специй. Даю салату немного настояться в холодильнике 10–15 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Всего 3 продукта. Салат «Зимний бриз» с курицей и ананасом: он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество
Всего 3 продукта. Салат «Зимний бриз» с курицей и ананасом: он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Крабовый салат по бабушкиному рецепту — так его делали в самом начале, когда он еще не стал звездой
Общество
Крабовый салат по бабушкиному рецепту — так его делали в самом начале, когда он еще не стал звездой
Отправить в духовку и отдыхать: рулька свиная — блюдо на Новый год, которое приготовится само. Идеальная хрустящая корочка и нежнейшее мясо
Общество
Отправить в духовку и отдыхать: рулька свиная — блюдо на Новый год, которое приготовится само. Идеальная хрустящая корочка и нежнейшее мясо
Наш семейный «телепорт» в Грузию — ароматный чакапули к обеду, ужину и даже к празднику
Общество
Наш семейный «телепорт» в Грузию — ароматный чакапули к обеду, ужину и даже к празднику
Легко превращаю фарш в праздничное горячее блюдо: эффектно, вкусно и бюджетно
Общество
Легко превращаю фарш в праздничное горячее блюдо: эффектно, вкусно и бюджетно
салаты
мясо
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на Аляске
Сальдо нашел общее в проведении референдума на Украине и красивой вывеске
В Европе предсказали, когда завершится конфликт на Украине
В России избили спортивного тренера «Динамо»
Лютый холод и дубак до –30? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«У нас нет денег»: европейская страна отказалась помогать Украине
Дарья Сагалова рассказала о съемках со Спартаком Мишулиным
Раскрыто число пострадавших при массовом ДТП на трассе под Пензой
В Суздале произошел пожар в аквапарке
Дипломат раскрыл истинное отношение Венесуэлы к союзу с Россией
Состав с пропан-бутаном сошел с рельсов под Оренбургом
Кованые детали в интерьере: что можно сделать самому за выходные
Появились кадры с места столкновения двух поездов под Пензой
Военэксперт ответил, почему ВСУ ликвидируют интернациональные легионы
Аршавин высказался об урезании бюджета в «Зените»
В США восхитились советами Лукашенко по решению украинского кризиса
В РПЦ предупредили о росте числа поддельных рассылок от имени церкви
На Украине решили ликвидировать интернациональные легионы
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
На Западе признали победу Путина на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.