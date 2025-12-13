Идеальный салат для ночного дожора — он сытный при низкой калорийности: готовлю с необычным мясом

После работы нет сил на сложные блюда, а этот салат собирается за 20 минут. Все ингредиенты простые, всегда есть в холодильнике, а результат радует и вкусом, и пользой.

Для приготовления этого легкого и питательного салата мне понадобится: свежие шампиньоны (250 г), куриная грудка (3 шт., около 600 г), соленый огурец (1 шт.), куриные яйца (3 шт.), небольшой репчатый лук (1 шт., по желанию), свежая зелень (50 г, петрушка, укроп), натуральный йогурт без добавок (100 г), соль и любимые специи (я использую черный перец, паприку, сушеный чеснок).

Начинаю с подготовки ингредиентов: яйца отвариваю вкрутую (8–9 минут после закипания), заливаю холодной водой и очищаю. Куриную грудку промываю, обсушиваю и нарезаю небольшими кубиками. Шампиньоны очищаю и нарезаю пластинками. На разогретой антипригарной сковороде без масла тушу курицу с грибами под крышкой на среднем огне 15–20 минут, пока мясо не приготовится, а грибы не станут мягкими. В конце добавляю соль и специи. Готовую смесь остужаю. Соленый огурец нарезаю мелкими кубиками, яйца измельчаю ножом, лук (если использую) — тонкими полукольцами, зелень мелко рублю. В просторной салатнице соединяю все ингредиенты: остывшую курицу с грибами, яйца, огурец, лук и зелень. Заправляю натуральным йогуртом, аккуратно перемешиваю. Пробую и при необходимости добавляю еще соли или специй. Даю салату немного настояться в холодильнике 10–15 минут перед подачей.

