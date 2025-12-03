Порционный салат с курицей и черносливом «Сказка»: удобно подавать и накладывать с общего блюда

Порционный салат с курицей с черносливом «Сказка» удивит гостей не только вкусом, но и подачей. Его удобно подавать и накладывать с общего блюда.

Вам понадобится: 300 г копченой курицы, 4 яйца, 100 г чернослива, 2 маринованных огурца, 150 г сыра, луковица, майонез. Лук нарежьте и замаринуйте в уксусе с сахаром. Яйца разделите: белки и желтки натрите отдельно. Чернослив залейте кипятком, затем измельчите. Форму застелите пленкой. Собирайте слои: белки + майонез, чернослив, кусочки курицы + майонез, маринованный лук, натертые огурцы, тертый сыр + майонез. Утрамбуйте, подержите в холодильнике 6–8 часов. Достаньте, переверните на блюдо, снимите пленку, нарежьте салат на порции и посыпьте каждую из них тертым желтком.

Вкус этого салата — волшебное сочетание нежной копченой курицы, сладковатого чернослива, пикантных маринованных огурцов и лука, объединенных сливочными нотками сыра и яиц. Этот салат станет настоящей сказкой на вашем столе!

