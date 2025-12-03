Сливочно-чесночная картошка для праздничного стола: дополнит мясо, курицу и рыбу на Новый год

Сливочно-чесночная картошка для праздничного стола: дополнит мясо, курицу и рыбу на Новый год

Приготовьте невероятно нежную и ароматную сливочно-чесночную картошку, которая станет идеальным гарниром к любому основному блюду на праздничном столе. Эффектно дополнит мясо, курицу и рыбу на Новый год.

Вам понадобится: картошка, 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, 3-4 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец, 50 г сливочного масла. Картофель очистите, разрежьте пополам и отварите в подсоленной воде до готовности. В глубокой сковороде растопите сливочное масло, добавьте пропущенный через пресс чеснок и обжаривайте 1 минуту до появления аромата. Влейте сливки, доведите до кипения, добавьте тертый сыр и мелко рубленную зелень, посолите и поперчите по вкусу. Помешивайте, пока сыр не расплавится и соус не загустеет. Затем добавьте отваренную картошку и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся соусом. Тушите 3–5 минут.

Нежная картошка в сливочном чесночном соусе с сырными нотками и свежестью зелени создает потрясающую гармонию.

Ранее была названа идея порционного горячего на Новый год: мясо с картошкой по-французски с ананасами.