Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 17:28

Сливочно-чесночная картошка для праздничного стола: дополнит мясо, курицу и рыбу на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно нежную и ароматную сливочно-чесночную картошку, которая станет идеальным гарниром к любому основному блюду на праздничном столе. Эффектно дополнит мясо, курицу и рыбу на Новый год.

Вам понадобится: картошка, 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, 3-4 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец, 50 г сливочного масла. Картофель очистите, разрежьте пополам и отварите в подсоленной воде до готовности. В глубокой сковороде растопите сливочное масло, добавьте пропущенный через пресс чеснок и обжаривайте 1 минуту до появления аромата. Влейте сливки, доведите до кипения, добавьте тертый сыр и мелко рубленную зелень, посолите и поперчите по вкусу. Помешивайте, пока сыр не расплавится и соус не загустеет. Затем добавьте отваренную картошку и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся соусом. Тушите 3–5 минут.

Нежная картошка в сливочном чесночном соусе с сырными нотками и свежестью зелени создает потрясающую гармонию.

Ранее была названа идея порционного горячего на Новый год: мясо с картошкой по-французски с ананасами.

Проверено редакцией
Читайте также
Запеканка по-белорусски из картошки и фарша: простой рецепт с заливкой, которая придает блюду особую текстуру и сливочный вкус
Общество
Запеканка по-белорусски из картошки и фарша: простой рецепт с заливкой, которая придает блюду особую текстуру и сливочный вкус
Роллы из картошки: бюджетный рецепт зрелищной закуски на Новый год
Общество
Роллы из картошки: бюджетный рецепт зрелищной закуски на Новый год
Порционные куриные рулетики в слоеном тесте: праздничное горячее из самых обычных продуктов
Общество
Порционные куриные рулетики в слоеном тесте: праздничное горячее из самых обычных продуктов
Кордон блю с грибами: с этим рецептом сухая грудка останется в прошлом — изумительное горячее
Общество
Кордон блю с грибами: с этим рецептом сухая грудка останется в прошлом — изумительное горячее
Праздничная свинина с вишневым джемом и соусом барбекю: точно буду готовить на Новый год — невероятно вкусно и просто
Общество
Праздничная свинина с вишневым джемом и соусом барбекю: точно буду готовить на Новый год — невероятно вкусно и просто
картошка
рецепты
горячее
праздники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский морской дрон уничтожен румынскими военными
До какого возраста ребенок считается несовершеннолетним?
«ЕС вырождается»: сенатор об отказе финнов дать ВСУ гарантии безопасности
В российском регионе раскрыли «миграционный конвейер»
«Она же до 30 не пила»: мать покойной Качалиной о дурном влиянии Ефремова
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Лебедев призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.