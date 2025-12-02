Праздничная свинина с вишневым джемом и соусом барбекю: точно буду готовить на Новый год — невероятно вкусно и просто

Праздничная свинина с вишневым джемом и соусом барбекю: точно буду готовить на Новый год — невероятно вкусно и просто

Праздничная свинина с вишневым джемом и соусом барбекю: точно буду готовить на Новый год — невероятно вкусно и просто. Представьте аромат запекающейся свинины, покрытой глянцевой сладко-острой корочкой из вишнёвого джема и барбекю. С каждым поливом красным вином мясо становится всё более сочным и насыщенным, буквально тая во рту. Этот рецепт — настоящий праздничный хит, который удивит гостей и станет украшением любого стола.

Для приготовления возьмите: 800 г свинины (лучше шейка), 80 г вишнёвого джема, 3 ст. л. оливкового масла, пучок свежих трав (розмарин и тимьян), соль и перец по вкусу, 1 ч. л. соуса табаско, 2 ст. л. соуса барбекю, 180 мл красного сухого вина и 40 мл яблочного уксуса (можно заменить лимонным соком).

Приготовление начинается с маринада. В миске смешайте вишнёвый джем, оливковое масло, соус барбекю, табаско, яблочный уксус и мелко порубленные травы. Этой ароматной пастой обильно обмажьте со всех сторон кусок свинины, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 2–3 часа. Достаньте мясо, дайте ему слегка согреться при комнатной температуре, затем натрите солью и перцем. Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите свинину в форму для запекания, влейте на дно вино. Запекайте около 1–1,5 часа, каждые 15 минут поливая мясо соком и вином со дна формы. Готовность проверяйте термометром (в толще должно быть около 75 °C) или ножом. Обязательно дайте готовой свинине «отдохнуть» 15 минут под фольгой, затем нарежьте порционными кусками.

Ранее мы готовили салат «Купеческий», его подавали на Новый год в царской Руси. Вкуснейший рецепт со свининой, маринованным луком и солеными огурцами.