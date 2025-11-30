Салат «Купеческий» подавали на Новый год в царской Руси: вкуснейший рецепт со свининой, маринованным луком и солеными огурцами

Этот салат стал для меня настоящим открытием с историей! Гости были в полном восторге и сразу попросили рецепт. Сочетание нежной свинины, маринованного лука и хрустящих огурцов создает удивительную гармонию вкуса. Теперь это мой коронный рецепт для особых случаев!

Берем: свинина отварная — 200 г, морковь — 2 шт., лук — 1 шт., огурцы маринованные или соленые — 3 шт., горошек консервированный — 1/2 стакана, сахар — 2 ст. л., уксус — 2 ст. л., кипяток — 1/2 стакана, майонез, соль, перец, масло для жарки.

Морковь натираю на средней терке и пассерую на масле до мягкости — она становится сладкой и нежной. Лук шинкую мелкими кубиками и мариную в смеси уксуса, сахара и кипятка 15 минут — уходит вся горечь, остается приятная кислинка. Свинину отвариваю с пряностями до мягкости, остужаю и нарезаю изящными кубиками. Огурцы режу тонкой соломкой — они дают тот самый хруст и пикантность.

Все ингредиенты соединяю в салатнице: мясо, морковь, отжатый маринованный лук, огурцы и горошек без жидкости. Заправляю майонезом, солю и перчу по вкусу.

