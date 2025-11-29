День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 16:48

С нарезкой на Новый год не заморачиваюсь: запекаю карбонат — выходит много закуски, с хреном самое то

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С нарезкой на Новый год не заморачиваюсь, запекаю карбонат! Отличная альтернатива магазинной колбасе, а главное, выходит много закуски. С горчицей и хреном уплетать такое мясо — самое то!

Вам понадобится: 1–1,5 кг свиного карбоната, 1 головка чеснока, 1 ст. л. горчицы, 1 ч. л. паприки, соль, перец черный молотый, прованские травы по вкусу, 2 ст. л. растительного масла. Мясо тщательно вымойте и обсушите. Чеснок очистите и нарежьте пластинами. Ножом сделайте по всей поверхности карбоната глубокие проколы и вставьте в них пластины чеснока. Смешайте горчицу, специи и масло в пасту и обильно натрите ею мясо со всех сторон. Заверните карбонат в пищевую пленку и маринуйте в холодильнике минимум 4 часа, а лучше — всю ночь. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте мясо в рукаве или в форме под фольгой около 1–1,5 часа до мягкости.

Вкус такого карбоната — это насыщенный мясной букет с пикантными нотками чеснока и ароматных трав, нежнейшая текстура и аппетитная румяная корочка.

Ранее стало известно, как приготовить закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю свиную шею в идеальную буженину — запекаю под пергаментом для сочности и румяной корочки
Общество
Превращаю свиную шею в идеальную буженину — запекаю под пергаментом для сочности и румяной корочки
Просто курица и овощи, но результат поражает — готовлю насыщенный мясной соус для уютного ужина
Общество
Просто курица и овощи, но результат поражает — готовлю насыщенный мясной соус для уютного ужина
Идеальный говяжий язык на Новый год: с такой вкуснотой никто даже не посмотрит на канапе и закуски
Общество
Идеальный говяжий язык на Новый год: с такой вкуснотой никто даже не посмотрит на канапе и закуски
С такой закуской и оливье не нужен: тарталетки с грибами и солеными огурцами на Новый год
Общество
С такой закуской и оливье не нужен: тарталетки с грибами и солеными огурцами на Новый год
«Зимняя вишня» на Новый год: готовим без суматохи 31 декабря — упрощенный рецепт «Анны Павловы»
Общество
«Зимняя вишня» на Новый год: готовим без суматохи 31 декабря — упрощенный рецепт «Анны Павловы»
мясо
рецепты
застолье
свинина
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские приблизились к разгадке убийства 30-летней давности
Раскрыты детали отъезда Ермака на фронт
«Мы открыли двери»: Орбан раскрыл, что было достигнуто на встрече с Путиным
В Польше напомнили, для чего создали НАТО
Что известно о блокировке Roblox в России: причины, заявление РКН
Сельдь под шубой с яблоком: свежий секрет старого рецепта
В России наблюдается бум на интимные стрижки
В Раде объяснили цель внезапно собравшегося на фронт Ермака
Лазарев оказался под капельницей
В США раскрыли, какие последствия грозят Зеленскому после отставки Ермака
Москва преобразилась к Новому году: сказочные кадры похорошевшей столицы
Юлия Пересильд впервые высказалась о романе дочери с Дмитриенко
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с вопиющим контентом
Россию потряс уход олимпийской звезды конькобежного спорта
Франция победила в первой гонке Кубка мира по биатлону
Витас снизил стоимость выступлений в России перед новогодними корпоративами
Собчак и Лолиту связали с крупной аферой на Бали
Цены на ЖКХ вырастут в два раза для одной категории абонентов
Московский зоопарк выиграл в суде дело на 39 млн рублей
В Сети появилось видео с масштабными взрывами на Черном море
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.