С нарезкой на Новый год не заморачиваюсь: запекаю карбонат — выходит много закуски, с хреном самое то

С нарезкой на Новый год не заморачиваюсь: запекаю карбонат — выходит много закуски, с хреном самое то

С нарезкой на Новый год не заморачиваюсь, запекаю карбонат! Отличная альтернатива магазинной колбасе, а главное, выходит много закуски. С горчицей и хреном уплетать такое мясо — самое то!

Вам понадобится: 1–1,5 кг свиного карбоната, 1 головка чеснока, 1 ст. л. горчицы, 1 ч. л. паприки, соль, перец черный молотый, прованские травы по вкусу, 2 ст. л. растительного масла. Мясо тщательно вымойте и обсушите. Чеснок очистите и нарежьте пластинами. Ножом сделайте по всей поверхности карбоната глубокие проколы и вставьте в них пластины чеснока. Смешайте горчицу, специи и масло в пасту и обильно натрите ею мясо со всех сторон. Заверните карбонат в пищевую пленку и маринуйте в холодильнике минимум 4 часа, а лучше — всю ночь. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте мясо в рукаве или в форме под фольгой около 1–1,5 часа до мягкости.

Вкус такого карбоната — это насыщенный мясной букет с пикантными нотками чеснока и ароматных трав, нежнейшая текстура и аппетитная румяная корочка.

Ранее стало известно, как приготовить закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат.