30 ноября 2025 в 11:59

Захарова заявила об угрозе мировой безопасности со стороны Киева

Захарова: террористический режим в Киеве угрожает мировой безопасности

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Атака ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске подтверждает формирование в центре Европы международной террористической ячейки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает ТАСС, мировое сообщество полностью осознает исходящую от этой группировки угрозу глобальной безопасности.

Все понимают уже, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает безопасности мировой, — отметила дипломат.

В ночь на 29 ноября под ударом оказался нефтяной причал КТК под Новороссийском. Он был атакован БЭК. В компании сообщили, что причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению. Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы.

Турецкие власти выразили серьезную обеспокоенность в связи с последними атаками на танкеры в Черном море. Министерство иностранных дел Казахстана в свою очередь выразило протест в связи с атакой ВСУ. В ведомстве охарактеризовали случившееся как третий акт агрессии против гражданского объекта.

