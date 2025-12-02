Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Порционные куриные рулетики в слоеном тесте: праздничное горячее из самых обычных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Праздничное горячее блюдо можно приготовить из самых обычных продуктов, и эти порционные куриные рулетики в слоеном тесте тому доказательство!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 500 г слоеного теста, 200 г сыра, 150 г грибов, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо для смазки, соль, перец, прованские травы. Куриные грудки разрежьте вдоль на пластины, отбейте, посолите и поперчите. На каждую грудку выложите начинку: тертый сыр, обжаренные с чесноком грибы. Плотно сверните рулетиками. Слоеное тесто раскатайте, разрежьте на полосы. Каждый рулетик заверните в полосу теста, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 25–30 минут при 180°C до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — нежнейшая сочная курица с ароматной начинкой, завернутая в хрустящее слоеное тесто. Рулетики получаются изысканными, но готовятся из простых продуктов.

Ранее был назван беспроигрышный рецепт запеченной курицы целиком: с чесночной корочкой и сочным мясом.

Проверено редакцией
