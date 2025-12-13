Секрет моих сочных зраз — не в фарше. А в том, что я прячу внутри. Готовлю с сыром и зеленью — нежнее не бывает

Настоящие зразы — это всегда маленькое чудо и сюрприз. Ведь их суть не в самом фарше, а в той волшебной начинке, которую скрывает золотистая корочка. Секрет сочности, который заставляет закрыть глаза от удовольствия при первом же разрезе, спрятан внутри. Моя любимая вариация — с плавленым сыром и свежей зеленью. В процессе жарки сыр тает, превращаясь в нежнейший крем, который пропитывает мясо изнутри и создает потрясающий контраст текстур. Это тот самый рецепт, после которого гости обязательно спрашивают: «А что там внутри было?» И готовится это удовольствие не сложнее, чем обычные котлеты.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 2 ломтика белого хлеба, 100 мл молока, 1 яйцо, 1 небольшая луковица, 200 г плавленого сыра, пучок укропа и петрушки, соль, перец, панировочные сухари и масло для жарки.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Хлеб разомните в молоке. В миске соедините фарш, размоченный хлеб, яйцо, остывший лук, соль и перец. Тщательно вымесите массу. Для начинки смешайте натертый плавленый сыр и мелко рубленную зелень. На ладонь выложите порцию фарша, сплюсните в лепешку. В центр поместите чайную ложку сырной начинки. Аккуратно соберите края и защипните, сформировав аккуратный овальный пирожок. Обваляйте каждую заготовку в панировочных сухарях. Обжаривайте зразы на хорошо разогретом масле на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

