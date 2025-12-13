Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 15:35

Секрет моих сочных зраз — не в фарше. А в том, что я прячу внутри. Готовлю с сыром и зеленью — нежнее не бывает

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Настоящие зразы — это всегда маленькое чудо и сюрприз. Ведь их суть не в самом фарше, а в той волшебной начинке, которую скрывает золотистая корочка. Секрет сочности, который заставляет закрыть глаза от удовольствия при первом же разрезе, спрятан внутри. Моя любимая вариация — с плавленым сыром и свежей зеленью. В процессе жарки сыр тает, превращаясь в нежнейший крем, который пропитывает мясо изнутри и создает потрясающий контраст текстур. Это тот самый рецепт, после которого гости обязательно спрашивают: «А что там внутри было?» И готовится это удовольствие не сложнее, чем обычные котлеты.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 2 ломтика белого хлеба, 100 мл молока, 1 яйцо, 1 небольшая луковица, 200 г плавленого сыра, пучок укропа и петрушки, соль, перец, панировочные сухари и масло для жарки.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Хлеб разомните в молоке. В миске соедините фарш, размоченный хлеб, яйцо, остывший лук, соль и перец. Тщательно вымесите массу. Для начинки смешайте натертый плавленый сыр и мелко рубленную зелень. На ладонь выложите порцию фарша, сплюсните в лепешку. В центр поместите чайную ложку сырной начинки. Аккуратно соберите края и защипните, сформировав аккуратный овальный пирожок. Обваляйте каждую заготовку в панировочных сухарях. Обжаривайте зразы на хорошо разогретом масле на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру картошку и фарш — делаю чудо: зразы с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Сытнее любых котлет
Общество
Беру картошку и фарш — делаю чудо: зразы с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Сытнее любых котлет
Готовить картофельные колдуны не сложно: простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем
Общество
Готовить картофельные колдуны не сложно: простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем
Картофельные оладьи готовлю теперь с начинкой. Кладу в каждую по кусочку сыра. Хрустящие снаружи, тягучие внутри
Общество
Картофельные оладьи готовлю теперь с начинкой. Кладу в каждую по кусочку сыра. Хрустящие снаружи, тягучие внутри
Легко превращаю фарш в праздничное горячее блюдо: эффектно, вкусно и бюджетно
Общество
Легко превращаю фарш в праздничное горячее блюдо: эффектно, вкусно и бюджетно
10 минут — и сырно-чесночная закуска готова: этот рецепт спасет в новогоднюю ночь
Общество
10 минут — и сырно-чесночная закуска готова: этот рецепт спасет в новогоднюю ночь
зразы
ужины
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Критика из-за худобы, два развода, гонорар на НГ: как живет Полина Гагарина
Захарова поставила Запад на место в вопросе распоряжения активами России
Популярный блогер-миллионник получил гражданство России
Политика Евросоюза в отношении России напомнила Захаровой театр абсурда
Лыжник Коростелев получил шанс на участие в Олимпиаде
Эстонский депутат сделал важный шаг в протест курсу русофобии
Экологическая повестка Греты Тунберг превратилась для нее в судебную
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье
Зэки и элита ВСУ умирают в боях за Купянск: новости СВО на вечер 13 декабря
Россиян попросили не покупать заранее некоторые продукты на новогодний стол
В Астрахани ищут участника конфликта, в котором избили тренера
Фицо призвал восстановить отношения с Россией
Пленный украинец раскрыл, на что шло командование ВСУ под Северском
«От греха подальше»: в ГД ответили на русофобские рекомендации Евросоюза
«Но вот тряпки!»: Айза пришла в недоумение от трат Собчак на одежду
«Столько лицемерия в жизни не видели»: Фицо о Западе и мире на Украине
Сообщение о минировании поезда из Киева заставило поволноваться молдаван
В постпредстве США раскрыли, куда «сливается» 70% бюджета ООН
Российская лыжница завоевала квоту на участие в олимпийском спринте
Лукашенко объявил о помиловании 123 осужденных из разных стран
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.