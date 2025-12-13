Картофельные оладьи готовлю теперь с начинкой. Кладу в каждую по кусочку сыра. Хрустящие снаружи, тягучие внутри

Пора вывести классические картофельные оладьи на новый уровень и превратить их из простого гарнира в настоящее кулинарное событие. Секрет этих драников — спрятанная внутри начинка из сыра, которая превращает каждую золотистую хрустящую лепешку в маленький сюрприз. При первом укусе ваши гости услышат аппетитный хруст, а затем обнаружат тягучую, нежную сердцевину, которая буквально тает во рту. Это блюдо сочетает в себе все лучшее: знакомый вкус любимых драников, эффектную подачу и волшебную текстуру «расплавленного золота» внутри. Идеальный вариант для сытного завтрака или ужина, который готовится из самых доступных продуктов.

Вам понадобится: 5–6 крупных картофелин, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 150 г твердого сыра (например, моцарелла или чеддер), соль, черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке. Полученную массу тщательно отожмите через марлю или сито, чтобы удалить лишний крахмальный сок, — это сделает оладьи более хрустящими. В миску с отжатой картофельно-луковой массой добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Сыр нарежьте небольшими кубиками размером примерно 1х1 см. На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой порцию картофельного теста, слегка приплюсните. В центр каждой лепешки положите 1–2 кубика сыра. Сверху накройте еще одной ложкой теста, аккуратно прижмите края, чтобы начинка оказалась полностью внутри. Обжаривайте оладьи на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до образования красивой золотисто-коричневой корочки. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими со сметаной или соусом на основе йогурта.

