13 декабря 2025 в 14:27

Воздушный торт, который легко приготовить даже без опыта: простой способ собрать «Дамские пальчики» с нежным кремом

Если хочется легкого домашнего десерта без долгих хлопот, этот торт подходит идеально. Он красиво смотрится, быстро съедается и всегда вызывает восторг благодаря мягкому заварному тесту и ароматному крему. А готовится все буквально из доступных продуктов, которые есть почти в каждом доме.

Влейте 250 мл воды в сковороду, добавьте 100 г масла, щепотку соли и чайную ложку сахара. Когда масло растает, всыпьте 150–170 г муки и размешайте до плотной массы. Не снимая с огня, вмешайте 4–5 яиц — получится гладкое заварное тесто. Переложите его в кулинарный мешок и отсадите небольшие «пальчики» на пергамент. Выпекайте при 180 градусах около 35 минут и остудите. Для крема взбейте 600 г сметаны с 200–300 г сгущенки. Окуните каждый пальчик в крем и выложите горкой. Оставшимся кремом полейте сверху и уберите на пропитку на 2 часа. Перед подачей посыпьте какао или шоколадом — и наслаждайтесь нежным десертом.

Ранее сообщалось, что иногда даже небольшая порция горького лука способна испортить вкус всего блюда. К счастью, есть простые приемы, которые помогают быстро нейтрализовать резкость и сохранить приятный аромат овоща. Эти методы не требуют редких продуктов и легко выполняются на кухне любой хозяйки.

