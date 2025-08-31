День знаний — 2025
Этот рецепт изменит ваше утро навсегда: ленивая пицца на лаваше за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивая пицца на лаваше — идеальное решение для быстрого и вкусного завтрака, который готовится за 10 минут. Этот рецепт изменит ваше утро навсегда!

Преимущества такой пиццы неоспоримы: не нужно возиться с тестом, минимум грязной посуды, можно использовать любые начинки, которые есть в холодильнике, и это блюдо неизменно нравится и взрослым, и детям.

Рецепт прост до гениальности: возьмите лист лаваша, смажьте его томатным соусом или кетчупом, посыпьте тертым сыром, а затем дайте волю фантазии: добавьте ветчину, колбасу, помидоры, грибы, оливки или просто зелень. Отправьте ваше творение в разогретую до 180 градусов духовку на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не появится румяная корочка.

Ароматная, хрустящая и невероятно аппетитная пицца гарантированно поднимет настроение и зарядит энергией на весь день.

Ранее стало известно, как приготовить яичные маффины: насыщают на полдня, готовятся за 20 минут.

