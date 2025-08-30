Печёночные оладьи с обжаренным луком! Подаем с картошечкой или с салатом

Эти оладьи — настоящее спасение для тех, кто хочет вкусно и полезно накормить семью. Нежная печень в сочетании с карамелизированным луком создает идеальный дуэт, который покоряет даже тех, кто обычно не любит субпродукты. Аппетитная хрустящая корочка снаружи и сочная текстура внутри делают это блюдо по-настоящему универсальным — для будничного ужина или праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов куриной или говяжьей печени, 2 крупные луковицы, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 50 миллилитров молока, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Печень промойте, удалите пленки и протоки, нарежьте кусочками. Одну луковицу нарежьте крупно и пропустите через мясорубку вместе с печенью (или измельчите в блендере). Вторую луковицу нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. В печеночный фарш добавьте яйца, молоко, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до консистенции густой сметаны. Вмешайте в массу половину обжаренного лука.

Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими, украсив оставшимся обжаренным луком и свежей зеленью. Идеальным дополнением станет картофельное пюре или сметанный соус с зеленью. Эти оладьи хороши тем, что их можно замораживать, — после разогрева в духовке они сохраняют свой вкус и текстуру!

