Кабачковые оладьи с рикоттой! Самый простой и вкусный завтрак за 8 минут!

Эти нежные оладьи станут настоящим открытием для тех, кто любит полезную и вкусную еду без лишних хлопот. Они сочетают в себе легкую текстуру рикотты, сочность кабачков и пикантный аромат чеснока. Идеально подходят для завтрака, ужина или перекуса, а приготовление в духовке делает их особенно легкими и полезными.

Для приготовления вам понадобится: один средний кабачок (примерно 250–300 граммов), 250 граммов рикотты, одно яйцо, 100 граммов муки, половина чайной ложки соды, два зубчика чеснока, столовая ложка растительного масла и соль по вкусу. Кабачок натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите лишнюю жидкость. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите.

В глубокой миске смешайте рикотту, яйцо и растительное масло до однородной массы. Добавьте отжатый кабачок, чеснок и перемешайте. Всыпьте муку с содой и аккуратно замесите тесто консистенции густой сметаны. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Столовой ложкой выложите оладьи, формируя круглые лепешки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте оладьи теплыми со сметаной, греческим йогуртом или свежими овощами. Они хороши тем, что остаются нежными даже после остывания, а чеснок придает им особый аппетитный аромат!

