29 августа 2025 в 09:00

Кабачковый пирог-фриттата из Австралии! Простое блюдо с беконом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Австралийский классический Zucchini Slice (кабачковый пирог-фриттата) — это сочетание фриттаты (яичной запеканки) и солёного пирога, любимое в семьях Австралии и Новой Зеландии. Простое и сытное блюдо для перекуса или ланч-бокса.

Ингредиенты

  • Кабачок — 300 г (натёртый)
  • Яйца — 3 шт.
  • Сыр — 100 г (натёртый)
  • Мука — 50 г
  • Бекон — 100 г
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление

  1. Натёртый кабачок отжимают от лишней жидкости, смешивают с яйцами, натёртым сыром и мукой, добавляют мелко нарезанный бекон, приправляют солью и перцем, массу перемешивают и выливают в форму, смазанную маслом.
  2. Запекают при средней температуре до золотистой корочки и готовности, затем остужают, нарезают ломтиками и подают тёплым или комнатной температуры, удобно брать с собой или положить в ланч-бокс (контейнер для еды).

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из четырех ингредиентов.

кабачки
пироги
простой рецепт
закуски
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
