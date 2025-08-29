Кабачковый пирог-фриттата из Австралии! Простое блюдо с беконом

Австралийский классический Zucchini Slice (кабачковый пирог-фриттата) — это сочетание фриттаты (яичной запеканки) и солёного пирога, любимое в семьях Австралии и Новой Зеландии. Простое и сытное блюдо для перекуса или ланч-бокса.
Ингредиенты
- Кабачок — 300 г (натёртый)
- Яйца — 3 шт.
- Сыр — 100 г (натёртый)
- Мука — 50 г
- Бекон — 100 г
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление
- Натёртый кабачок отжимают от лишней жидкости, смешивают с яйцами, натёртым сыром и мукой, добавляют мелко нарезанный бекон, приправляют солью и перцем, массу перемешивают и выливают в форму, смазанную маслом.
- Запекают при средней температуре до золотистой корочки и готовности, затем остужают, нарезают ломтиками и подают тёплым или комнатной температуры, удобно брать с собой или положить в ланч-бокс (контейнер для еды).
Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из четырех ингредиентов.