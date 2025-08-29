Кабачковый пирог-фриттата из Австралии! Простое блюдо с беконом

Австралийский классический Zucchini Slice (кабачковый пирог-фриттата) — это сочетание фриттаты (яичной запеканки) и солёного пирога, любимое в семьях Австралии и Новой Зеландии. Простое и сытное блюдо для перекуса или ланч-бокса.

Ингредиенты

Кабачок — 300 г (натёртый)

Яйца — 3 шт.

Сыр — 100 г (натёртый)

Мука — 50 г

Бекон — 100 г

Соль и перец — по вкусу

Приготовление

Натёртый кабачок отжимают от лишней жидкости, смешивают с яйцами, натёртым сыром и мукой, добавляют мелко нарезанный бекон, приправляют солью и перцем, массу перемешивают и выливают в форму, смазанную маслом. Запекают при средней температуре до золотистой корочки и готовности, затем остужают, нарезают ломтиками и подают тёплым или комнатной температуры, удобно брать с собой или положить в ланч-бокс (контейнер для еды).

