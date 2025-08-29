Россиянка получила рекордные 120 млн рублей в моментальной лотерее

Жительница Орловской области выиграла рекордные для моментальных лотерей 120 млн рублей, сообщила пресс-служба крупнейшего распространителя гослотерей «Столото». Счастливый билет был приобретен дочерью победительницы на день рождения матери.

Моя дочка учится в колледже культуры и искусств, она очень артистичная. Я предположила, что она пытается меня разыграть. Честно, несколько дней пыталась осознать, что это все правда, — рассказала она.

Победительница живет вместе с младшей дочерью и мужем, а также 10 кошками и четырьмя собаками, которых она спасла и приютила. Елена работает биологом в бактериологическом центре. Помимо этого, участвует в деятельности «Ассамблеи народов России» и помогает детскому интернату и его воспитанникам. Часть выигрыша Елена хочет направить на помощь детям.

Ранее житель Южной Каролины купил 162 идентичных билета с одной и той же комбинацией цифр и выиграл $811 тысяч (около 65 млн рублей). Мужчина признался, что руководствовался исключительно сильным предчувствием и не ошибся.