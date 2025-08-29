Раскрыто, какие страны могут отправить своих военных на Украину Politico: военный контингент на Украину могут отправить Франция и Великобритания

Военный контингент западных стран на территории Украины, вероятнее всего, будут формировать вооруженные силы Франции и Великобритании, сообщает издание Politico, со ссылкой на европейских чиновников. Как сказано в материале, Германия и Польша, отказались от размещения своих войск. В то же время, по данным источников, Лондон и Париж оказывают давление на союзников, добиваясь от них помощи в предоставлении военных ресурсов.

Основу иностранного военного присутствия, скорее всего, составят французские и британские силы, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что европейские чиновники рассматривают возможность создания буферной зоны между российскими и украинскими позициями в рамках мирного урегулирования. Инициатива находится на стадии предварительного обсуждения среди европейских дипломатов.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что Россия может освободить Купянск и Волчанск в Харьковской области до конца года. По его мнению, на Сумском направлении Вооруженные силы России займут Юнаковку и подойдут к Сумам.