День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:09

Раскрыто, какие страны могут отправить своих военных на Украину

Politico: военный контингент на Украину могут отправить Франция и Великобритания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военный контингент западных стран на территории Украины, вероятнее всего, будут формировать вооруженные силы Франции и Великобритании, сообщает издание Politico, со ссылкой на европейских чиновников. Как сказано в материале, Германия и Польша, отказались от размещения своих войск. В то же время, по данным источников, Лондон и Париж оказывают давление на союзников, добиваясь от них помощи в предоставлении военных ресурсов.

Основу иностранного военного присутствия, скорее всего, составят французские и британские силы, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что европейские чиновники рассматривают возможность создания буферной зоны между российскими и украинскими позициями в рамках мирного урегулирования. Инициатива находится на стадии предварительного обсуждения среди европейских дипломатов.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что Россия может освободить Купянск и Волчанск в Харьковской области до конца года. По его мнению, на Сумском направлении Вооруженные силы России займут Юнаковку и подойдут к Сумам.

ВСУ
Великобритания
Франция
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педиатр объяснила, как помочь ребенку при отравлении грибами
Названы растения, которые нельзя выращивать на дачном участке
Россия призвала одуматься «евротройку»
Мошенники начали общаться со школьниками в играх под видом техподдержки
Бразилия ответит на торговые ограничения США
Каждый четвертый россиянин в детстве мечтал стать спортсменом
Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 29 августа, жива ли
В Евросоюзе раскрыли, какие гарантии безопасности готовы дать Украине
Аналитики раскрыли планы страны НАТО по присоединению Молдавии
«Музыка будет жить»: Верник высказался о смерти Щедрина
Президент Португалии назвал Трампа «русским активом»
На Новорижском шоссе орудуют метатели камней
В Роскачестве предостерегли от покупки синтетического текстиля для дома
В Европе заговорили о переводе активов РФ в более рискованные инвестиции
Юрист напомнила, что дачников могут оштрафовать за сорняки
В ЕС раскрыли детали гарантии безопасности Украины
Названа полезная привычка, которая может убить печень
В Петербурге объяснили введенные на работу мигрантов ограничения
В Большом театре назвали причину смерти композитора Щедрина
Сотрудники МЧС спасли 200 коров от ужасной смерти
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.