Мужчина пытался изнасиловать пассажирку на борту самолета

В Великобритании перед судом предстал 45-летний Никола Криштиану, обвиняемый в попытке изнасилования на борту самолета авиакомпании EasyJet, сообщает Mirror. Инцидент произошел во время рейса из Неаполя в Эдинбург.

Согласно материалам дела, мужчина во время полета совершал противоправные действия в отношении женщины-пассажира. Он разделся и неоднократно пытался принудить ее к сексуальному контакту. Также ему вменяются сексуальные домогательства, включая насильственные поцелуи, прикосновения и попытки притянуть жертву к себе против ее воли.

Как отмечают свидетели, происходящее шокировало других пассажиров и членов экипажа. После посадки в Эдинбурге потерпевшая сразу же обратилась в полицию, и подозреваемый был задержан. Криштиану не признал вину.