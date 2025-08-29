День знаний — 2025
29 августа 2025 в 10:16

Пенсионер потерялся в московском лесу

76-летний пенсионер заблудился в лесу в Новой Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Новой Москве пропал 76-летний пенсионер. Как сообщил телеканал 360.ru, в деревне Юрьево развернули масштабную поисковую операцию, которая шла всю ночь.

По предварительным данным, мужчина вышел на связь, но найти его пока не могут. Спасатели определили квадрат, где может находиться пенсионер. К поискам подключили вертолет и служебных собак.

Ранее сообщалось, что турист пропал в районе «домика молочника» на перевале Орой на Алтае, где каждый год загадочно исчезают люди. Трое путешественников без предварительной регистрации самостоятельно пошли в горы, а вернулись из похода только двое.

До этого в Якутии спасли 59-летнего мужчину, который потерялся в лесу и прожил в нем пять дней. Все это время он не ел и пил воду из луж. Обнаружить грибника удалось при помощи БПЛА, мужчина ослаб и еле передвигался. У него также были проблемы с сердцем.

