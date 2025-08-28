В подмосковном Фрязино пожар вспыхнул в кабине водителя КамАЗа

В подмосковном городе Фрязино загорелся КамАЗ, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что водитель смог вовремя выбраться из транспорта. По его словам, возгорание началось в кабине.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что из передней части грузовика поднимается густой дым. Пожарные поливают транспорт водой из шланга.

Ранее иномарка на большой скорости влетела в столб, перевернулась и загорелась в Сергиевом Посаде Московской области. В салоне находились шесть человек — водитель и пять пассажиров.

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 27 августа. За рулем находился 30-летний мужчина, не имеющий прав. Он, как и пассажир 28 лет, получил смертельные травмы. Госпитализированы были пассажиры 23 и 22 лет. Полицейские стали выяснять все обстоятельства происшествия.

До этого 16-летний хоккеист погиб в результате ДТП в Новокуйбышевске в Самарской области. Помимо него, на месте скончался 15-летний подросток. СК рассказали, что 19-летний водитель автомобиля не учел дорожные знаки и метеоусловия, в результате чего наехал на детей, которые стояли на обочине.