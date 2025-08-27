Land Cruiser с пятью пассажирами влетел в столб и загорелся Два человека погибли в ночном ДТП с Land Cruiser в Сергиевом Посаде

Иномарка на большой скорости влетела в столб, перевернулась и загорелась в Сергиевом Посаде Московской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. В салоне находились шесть человек — водитель и пять пассажиров.

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 27 августа. За рулем находился 30-летний мужчина, не имеющий прав. Он, как и пассажир 28 лет, получил смертельные травмы. Госпитализированы были пассажиры 23 и 22-х лет. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Уфе 12-летний подросток на питбайке погиб после столкновения с автомобилем Infinity. Инцидент произошел на улице Башкирской Кавдивизии. Автомобилем управляла 29-летняя женщина.

До этого 16-летний хоккеист погиб в результате ДТП в Новокуйбышевске в Самарской области. Помимо него, на месте скончался 15-летний подросток. В СК рассказали, что 19-летний водитель автомобиля не учел дорожные знаки и метеоусловия, в результате чего наехал на детей, которые стояли на обочине. По факту гибели подростков возбудили уголовное дело, началась следственная проверка.