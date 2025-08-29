«Спасибо, что он был»: дирижер о смерти композитора Щедрина Дирижер Коробов: смерть композитора Щедрина стала трагедией для культуры

Народный артист России Родион Щедрин был уникальным композитором и феноменальным человеком, заявил заслуженный артист РФ дирижер Феликс Коробов. По его словам, переданным 360.ru, смерть музыканта — большая беда и трагедия для российской культуры.

Я был знаком с ним больше 20 лет. Его уход — большая беда и трагедия для нашей культуры. Родион Константинович был феноменальным человеком. Спасибо, что он был. Спасибо, что оставил невероятное наследие, — сказал Коробов.

Ранее представители Государственного академического Большого театра сообщили, что Щедрин скончался в 92 года после продолжительной болезни. Композитор умер в медицинском учреждении.

Российский журналист и телеведущий Вадим Верник заявил, что до последних минут в Щедрине жила молодая энергия. По его словам, композитор был классиком, который повлиял как на отечественную, так и на мировую музыку.